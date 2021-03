Shawn Bradley sufre una grave lesión en la médula espinal tras ser atropellado mientras montaba en bicicleta

Malas noticias para los aficionados de la NBA porque uno de los jugadores más altos que han militado en la competición ha sufrido un grave accidente que le mantiene paralizado. Shawn Bradley, expivot de los Dallas Mavericks, conocido mundialmente por haber participado en la mítica película Space Jam, se encuentra a sus 48 años convaleciente de una lesión en la médula espinal que le ha provocado una parálisis.

The Dallas Mavericks have issued a press release on behalf of former Maverick Shawn Bradley as well as statements from Mark Cuban and Donnie Nelson. pic.twitter.com/F9fCtlZ1zJ