La NBA planea una fase final con 22 equipos que acabaría el 12 de octubre

El séptimo partido de la Final de la NBA podría llevarse a cabo el 12 de octubre, según varias fuentes cercanas a la liga. La fecha es la más reciente propuesta, a medida que la NBA continúa modelando un formato de 22 equipos para la reanudación del campeonato, el 31 de julio en Orlando (Florida). La mismas fuentes indicaron que se espera que el comisionado Adam Silver tenga una propuesta para someter a votación el jueves.

Así, la continuación de la temporada la disputarían las 16 franquicias que actualmente se encuentran en puestos de playoff en la Conferencia Este (Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets y Orlando Magic) y de la Oeste (Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies).

A estos 16 equipos, ocho de cada conferencia, se unirían los seis que aún tenían opciones de clasificación para la postemporada. Cinco del Oeste (Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns) y uno del Este (Washington Wizards). Las 22 serían las franquicias participantes en el nuevo torneo.

Quedarían eliminados y habrían dado por terminada la temporada seis conjuntos del Este (Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, y Cleveland Cavaliers) y dos del Oeste (Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors).

ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12.