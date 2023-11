Malik Monk deja a los Warriors fuera del cuadro final de la Copa NBA

Sacramento Kings, 124 - Golden State Warriors, 123

Malik Monk, con una acrobática canasta contra tablero a falta de solo 7 segundos, le dio el pase a los cuartos de final del NBA In-Season Tournament a los Sacramento Kings frente a los Golden State Warriors (124-123) en un cierre espectacular de la fase de grupos del nuevo torneo de la NBA.

Sacramento y Golden State se disputaban el primer puesto del Grupo C del Oeste con cuentas sencillas: los Warriors tenían que ganar por 12 puntos para quitarle a los Kings su boleto de cuartos. Los Warriors, que perdieron por lesión durante el encuentro a Chris Paul y Gary Payton II, llegaron a ir ganando por 24 puntos en el segundo periodo y se fueron al descanso con un rotundo 55-72.

MALIK MONK CALLED GAME.



KINGS WIN THE GAME AND WEST GROUP C ?? pic.twitter.com/GdQ0XW9iit — NBA (@NBA) November 29, 2023

Stephen Curry (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) y Andrew Wiggins (29 puntos y 10 rebotes) encabezaron a los Warriors, que además contaron con el regreso de Draymond Green (8 puntos y 6 rebotes) tras su sanción de cinco encuentros. En los Kings, De'Aaron Fox (29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias), Kevin Huerter (21 puntos y 9 rebotes) y Monk (21 puntos) fueron los más destacados.

Dallas Mavericks, 121 - Houston Rockets, 115

Los Dallas Mavericks, con 41 puntos de Luka Doncic, vencieron a los Rockets por 121-115, lo que dejó a Houston sin cuartos de final del NBA In-Season Tournament y le dio el pase de rebote a los New Orleans Pelicans. Doncic fue clave en el triunfo de Dallas y se quedó al borde del triple-doble con 41 puntos (15 de 29 en tiros de campo, 3 de 10 en triples), 9 rebotes y 9 asistencias. Kyrie Irving sumó 27 puntos en unos Mavericks que golpearon en el último cuarto con un parcial de 37-27.

Luka dropped 41 PTS, 9 REB, and 9 AST as the Mavs ended West Group B play with a W ?? pic.twitter.com/P8wgKVYTwD — NBA (@NBA) November 29, 2023

Alperen Sengun (31 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) fue el más destacado de unos Rockets que llegaron a ganar de 9 puntos en el tercer cuarto pero que no supieron defender su ventaja, Dillon Brooks consiguió 16 puntos y fue expulsado por seis faltas en los últimos minutos del partido.

Miami Heat, 124 - Milwaukee Bucks, 131

Los Milwaukee Bucks ganaron en Miami este martes por 124-131 y con mucho sufrimiento a unos Heat con titulares lesionados, pero inspirados desde el triple. De este modo, los de Wisconsin pasan invictos con 4-0 a los cuartos de final del NBA In-Season Tournament, donde se medirán con los New York Knicks.

Giannis and Dame combined for 65 PTS in the Bucks W ??



Giannis: 33 PTS, 10 REB, 5 AST

Dame: 32 PTS, 4 REB, 9 AST



Milwaukee clinched East Group B and locked down the #1 seed in the Knockout Rounds ?? pic.twitter.com/KqCDWZv6pj — NBA (@NBA) November 29, 2023

Los 33 puntos y 10 rebotes de Giannis Antetokounmpo y los 32 puntos y 9 asistencias de Damian Lillard fueron claves para entender el triunfo de los Bucks, especialmente por el tramo final del ex de Portland. Bam Adebayo fue el máximo anotador de los locales con 31 puntos y 10 rebotes. Los Heat afrontaron el encuentro muy mermados. A la baja ya conocida de Tyler Herro se sumaron dos titulares como Jimmy Butler y Haywood Highsmith.

Minnesota Timberwolves, 106 - Oklahoma City Thunder, 103

Los Minnesota Timberwolves se impusieron este martes a los Oklahoma City Thunder por 106-103 y se llevaron el duelo entre las dos sorpresas de la Conferencia Oeste hasta ahora en esta temporada de la NBA. Anthony Edwards fue el máximo anotador de los Wolves con 21 puntos pero dio el suelto con una fea caída en el tercer cuarto que le obligó a dejar el partido con un golpe en la cadera. Rudy Gobert aportó 17 puntos y 16 rebotes. En los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander fue el mejor con 32 puntos.

Resto de la jornada

Boston Celtics, 124 - Chicago Bulls, 97

Brooklyn Nets, 115 - Toronto Raptors, 103

Cleveland Cavaliers, 128 - Atlanta Hawks, 105

New York Knicks, 115 - Charlotte Hornets, 91

Cuartos de final del NBA In-Season Tournament

La NBA ya tiene a los ocho equipos que lucharán la semana que viene a partido único por sacarse en los cuartos de final el billete para Las Vegas (EE.UU.), donde se decidirá el campeón del primer NBA In-Season Tournament.

THE BRACKET IS SET.



The NBA In-Season Tournament Knockout Rounds tip off with the Quarterfinals on Monday, 12/4 and Tuesday, 12/5 on TNT ?? pic.twitter.com/9GgIKrpOU2 — NBA (@NBA) November 29, 2023

Con un cuadro muy atractivo de ocho conjuntos que perfectamente podrían estar en mayo en una final de Conferencia, el lunes 4 se disputará en Indianápolis el Pacers-Celtics y en Sacramento el Kings-Pelicans. Para el martes 5 quedan el Bucks-Knicks en Milwaukee y el Lakers-Suns en Los Ángeles. Los cuatro supervivientes viajarán a Las Vegas, donde el 7 de diciembre se disputarán las semifinales, de nuevo a partido único, y el día 9 se decidirá en la final el campeón de la primera NBA Cup