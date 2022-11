Los Bucks siguen invictos; nueva exhibición para la historia de Doncic; buen papel de Santi Aldama

Con su octava victoria seguida y todavía sin conocer la derrota, los Milwaukee Bucks extendieron este viernes su magnífico arranque mientras que Luka Doncic continúa haciendo historia en la NBA y los Portland Trail Blazers asaltaron Phoenix con una canasta sobre la bocina de Jerami Grant.

Los Milwaukee Bucks batieron este viernes el récord del mejor arranque de la franquicia (8-0) con una victoria clara sobre unos Minnesota Timberwolves sometidos de principio a fin y que perdían de 22 puntos en el tercer cuarto.

Giannis Antetokounmpo firmó un triple-doble (26 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias) pero el máximo anotador de estos invictos Bucks fue Jrue Holiday (29 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias).

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns sumó 22 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias en 37 minutos para los Wolves.

El español Serge Ibaka no tuvo minutos en los Bucks.

Luka Doncic se convirtió en el segundo jugador en la historia de la liga en anotar más de 30 puntos en cada uno de los ocho primeros partidos de la temporada.

?? @luka7doncic logged his 8th straight 30+ point game to start the season in the @dallasmavs win! #MFFL



?? 35 PTS, 8 AST, 6 REB, 3 STL ?? pic.twitter.com/AkraPU7nzN