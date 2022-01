Klay Thompson regresa con triunfo; victoria de Dallas sobre Chicago con triple-doble de Doncic

Luka Doncic y sus Dallas Mavericks cortaron la racha de nueve victorias de los Chicago Bulls y los Memphis Grizzlies sumaron su noveno triunfo seguido al aplastar a Los Angeles Lakers en un día en el que el protagonismo fue para Klay Thompson, que volvió con los Golden State Warriors 941 días después.

Thompson sumó 17 puntos (7 de 18 en tiros, 3 de 8 en triples), 3 rebotes, una asistencia y un tapón en 20 minutos que resultaron de vital importancia para que los Golden State Warriors derrotaran a los Cleveland Cavaliers.

Stephen Curry (28 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) lideró a los Warriors y Lamar Stevens (17 puntos y 4 rebotes) encabezó a los Cavaliers en un partido de escaso acierto desde el triple (10 de 42 para los locales y 7 de 24 para los visitantes).

"El recibimiento de los fans ha sido un momento muy especial que nunca olvidaré. Nunca olvidaré esta noche", dijo un Thompson que, por culpa de dos gravísimas lesiones, no había jugado desde junio de 2019.

Luka Doncic con un triple-doble (22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias) frenó a los todopoderosos Chicago Bulls, que llegaron a Dallas como líderes del Este tras ganar nueve partidos seguidos pero que tropezaron esta vez ante unos Mavericks que llevan seis victorias consecutivas.

