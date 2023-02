Juancho Hernangómez, cortado por Toronto Raptors

Toronto Raptors ha decidido desprenderse Juancho Hernangómez según informaron este martes medios americanos. Shams Charania ha sido el primero en informar de la salida del jugador internacional español, que abandonará la franquicia canadiense y se convertirá en agente libre.

La intención de los Raptors, con este movimiento según la ESPN, es hacer hueco en la plantilla para hacerse con los servicios de Will Barton. El jugador de 32 años quedó liberado de los Wizards a principios del mes de febrero, tras disputar 40 partidos con el conjunto de Washington.

ESPN Sources: Free agent G Will Barton is signing with the Toronto Raptors. After completing buyout with Wizards, Barton will join Toronto and be eligible for a playoff roster. He’s played in 29 career postseason games with Nuggets and Blazers.