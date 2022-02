Canasta ganadora de Klay Thompson; Los Suns siguen líderes en el Oeste; Toronto certifica su gran momento

Pese a lo engañoso del resultado final, los Phoenix Suns, que tienen el mejor balance de la liga, doblegaron con autoridad a los Chicago Bulls en un partido que en el tercer cuarto ya ganaban por 27 puntos y en el que solo al final se relajaron cuando ya estaba la victoria garantizada. Devin Booker (38 puntos con 14 de 23 en tiros) lideró el espléndido y muy coral ataque de los Suns, que anotaron el 54,4 % de sus tiros y cuyos titulares sumaron al menos 10 puntos por cabeza. En los Bulls, que han caído a la tercera posición del Este, estuvieron demasiado solos DeMar DeRozan (38 puntos) y Zach LaVine (32 puntos y 8 asistencias).

Cada vez más reconocible en su juego tras volver de su calvario de lesiones, Klay Thompson (21 puntos) fue fundamental para que los Golden State Warriors se impusieran a domicilio a los Oklahoma City Thunder y sumaran su novena victoria seguida. Luguentz Dort (26 puntos) fue el máximo anotador de unos Thunder que sufrieron el 50 % de acierto en tiros de campo de los Warriors y que no supieron hacer valer su dominio en el rebote (50 frente a 40).

Klay seals the win for the @warriors ! pic.twitter.com/im8xIEI00n

Los Miami Heat se aprovecharon del tropiezo de los Chicago Bulls para abrir distancia como líderes del Este tras dominar de principio a fin en su victoria contra los Washington Wizards, que no levantan cabeza y que solo han ganado 2 de sus últimos 10 encuentros. Bam Adebayo (21 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Heat en los que siete jugadores sumaron al menos 10 puntos en tanto que Corey Kispert (20 puntos y 6 rebotes) encabezó a los Wizards. El brasileño Raul Neto jugó 12 minutos en los Wizards en los que consiguió 2 puntos, 2 asistencias y un robo.

Dos equipos con tendencias opuestas se cruzaron esta noche en el partido que los Toronto Raptors se llevaron con contundencia para sumar su sexta victoria seguida mientras que los alicaídos Charlotte Hornets encadenaron su quinta derrota consecutiva. Pascal Siakam rozó el triple-doble (24 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) para unos Raptors que en el segundo cuarto ya dominaban el encuentro por 23 puntos. Miles Bridges (25 puntos y 6 rebotes) mandó en unos Hornets que se están desinflando a gran velocidad en el Este.

The @Raptors extended their win-streak to 6 fueled by Pascal Siakam's double-double performance! #WeTheNorth@pskills43: 24 PTS (10-16 FGM), 11 REB, 8 AST pic.twitter.com/DMx4uZecff