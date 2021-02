Pau Gasol regresa al Barcelona

En los próximos días se hará oficial la llegada de Pau Gasol a Barcelona, tal y como ha informado Albert Díez en Tiempo de Juego.

Pau continúa con su recuperación y con el propósito de jugar los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año en Tokio y si nada se tuerce, regresará a Barcelona para jugar lo que resta de temporada.

Hay que señalar, que no puede jugar la Euroliga, ya que terminó el plazo de incripción de jugadores, pero lo que sí que podrá hacer es disputar los partidos de la Liga Endesa y también ayudar al Barcelona en la recta final de temporada.

Este movimiento se produce después de que Pau comprobase que se encuentra bien en ese proceso de recuperación de la lesión que sufre en el pie izquierdo.

Cada semana más fuerte y con mejores sensaciones!



Every week feeling better and stronger! �������� pic.twitter.com/4pAkvMigHQ