Justin Hamilton, nuevo fichaje del BAXI Manresa

El pívot estadounidense de pasaporte croata Justin Hamilton se ha convertido en el nuevo fichaje del BAXI Manresa, al que llega procedente de los Beijing Ducks de China para volver a jugar en una liga española en la que ya estuvo a las órdenes del Pedro Martínez cuando entrenaba al Valencia Basket en la temporada 2015-2016.



El jugador californiano, de 32 años y 213 centímetros y que también ha militado en los Brooklyn Nets de la NBA, ha firmado por una temporada por el club catalán, al que llega tras cinco campañas en la liga asiática y un último año en el que promedió 10,5 puntos 6,6 rebotes y 1,3 asistencias por partido.

?? Arriba Justin Hamilton!

???? @Justin__41 firma por una temporada por @BAXI_ES Manresa!



???????? Arriba a #Manresa el pivot de 2,13 i 32 anys ex de Beijing Ducks, @BrooklynNets i @valenciabasket



???? Welcome to Manresa, Justin!