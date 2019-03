El Barça cae en Murcia; el Madrid recupera la sonrisa en Andorra; festival anotador del Baskonia ante Unicaja

El Barcelona Lassa, líder de la Liga Endesa, cayó por 71-70 en la pista del UCAM Murcia en un final de infarto y en el que los locales, tirando de orgullo y casta, truncaron su racha de nueve derrotas consecutivas y toman aire en su pelea por la permanencia.

Ya dentro del minuto final, con 71-70, Milton Doyle falló dos tiros y luego, en la otra parte de la cancha, Kevin Pangos y Kuric, ambos en los últimos cinco segundos, también marraron sus lanzamientos, por lo que se mantuvo esa mínima ventaja favorable a los locales ante la doble sensación de euforia y alivio para su sufrida afición.

El BC MoraBanc pagó los platos rotos del Real Madrid y sucumbió por 66 a 87 de los de Pablo Laso, que cicatrizaron las heridas provocadas en la final de la Copa del Rey y en el partido de Euroliga en el Palau Blaugrana y se vengaron de la derrota en el partido de la primera vuelta en el WiZink Center.

El partido fue pleno de solidez de los blancos y con un BC MoraBanc errático en ataque. Los locales empezaron a perder el partido en un segundo cuarto para olvidar dónde recibió un parcial de 2 a 16. El mejor de los madrileños fue Jaycee Carroll con 15 puntos, secundado por Facu Campazzo con 14 y por Sergio Llull con los mismos puntos que el argentino.

El Monbus Obradoiro venció este sábado al Cafés Candelas Breogán por 75-73 en un segundo duelo gallego de esta temporada que permite al equipo compostelano tomarse la revancha por la dura derrota sufrida el pasado mes de octubre en su visita a Lugo (69-56).

Este resultado confirma la buena racha de los hombres entrenados por Moncho Fernández, que suman cuatro victorias en los últimos cinco partidos incluso después del parón realizado para la celebración de la Copa del Rey.

Mientras tanto, el Breogán -que conserva el basket average frente a sus vecinos- se mantiene en la parte baja de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa, todavía fuera de los puestos de descenso tras la victoria balsámica lograda ante el UCAM Murcia en la anterior jornada.

El Kirolbet Baskonia ofreció este domingo un festival anotador para vencer al Unicaja por 112-95 después de remontar 14 puntos y reforzó la tercera plaza de la clasificación, en un partido que recondujo tras un mal inicio.

El galo Vincent Poirier ganó la batalla en ambas zonas con 18 puntos, 8 rebotes y 4 rebotes, para un total de 34 puntos de valoración, aunque estuvo acompañado por numerosos jugadores baskonistas.

El Delteco Gipuzkoa Basket enterró buena parte de sus sueños de permanencia tras caer en los últimos segundos ante un Valencia Basket que se encomendó a Fernando San Emeterio para llevarse un triunfo que estuvo muy comprometido en casa del colista (66-67).

El Tecnyconta Zaragoza sumó este sábado en la prórroga una agónica victoria (102-93), aunque el marcador final reflejó 9 puntos de ventaja, ante Iberostar Tenerife, en un partido en el que no se rindió en ningún momento a pesar de ver como se le podía escapar durante muchos momentos en el último cuarto y que le abre las puertas a poder soñar con un puesto entre los ocho primeros de la Liga Endesa.

El ascendido de LEB Baxi Manresa se marcó un objetivo en el inicio de temporada: mantenerse en ACB, y eso se suele conseguir con 12 victorias, justo las que ha sumado hoy el equipo de Joan Peñarroya ante Estudiantes al que venció por 101-91.

Ha sido una victoria en un partido dominado de principio a fin, aunque los colegiales llegaron a tener su momento de esperanza cuando, a falta de 3 minutos (89-82), Goran Suton, lanzó, libre de marca, un triple para poner a su equipo a sólo 4 puntos.

Pero ese tiro no entró y el Baxi Manresa, que había ido ganando de hasta 20 puntos, se dio cuenta de golpe de que el partido no estaba todavía cerrado, y se volvió a concentrar en ataque, sin nervios, agotando posesiones, y con el apoyo incondicional de una afición que no disfrutaba tanto en ACB desde los tiempos del gran Chichi Creus.

El San Pablo Burgos logró este domingo su novena victoria de la temporada, tercera consecutiva, ante un Herbalife Gran Canaria que no remonta el vuelo en un apasionante duelo que se decidió en los últimos segundos (89-87) y en el que sobresalió Dominique Sutton, con 19 puntos y 28 de valoración.

El Divina Seguros Joventut continúa de dulce tras su gran actuación en la Copa del Rey y se exhibió para ganar por 74-106 a un Montakit Fuenlabrada que no fue rival, lastrado por su falta de acierto en los triples en el estreno de la segunda etapa del entrenador 'Jota' Cuspinera.