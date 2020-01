Iberostar Tenerife y Casademont Zaragoza se imponen a domicilio en Europa

PERISTERI 54 - 80 IBEROSTAR TENERIFE

El Iberostar Tenerife sacó adelante este miércoles su compromiso frente al Peristeri griego (54-80), en partido correspondiente a una nueva jornada de la Liga de Campeones FIBA y que se disputó en la complicada cancha de Andreas Papandreu Arenas.

Pese a la dificultad que suponía este duelo, al menos antes del inicio, el equipo de Txus Vidorreta lo supo llevar bien desde el inicio y controló el marcador desde casi el inicio del choque.

54: Peristeri (15+17+12+10): Gray (3), Karampelas (4), Vasilopoulos (-), Agravanis (5), Moreira (6) -inicial-, Cousins (6), Blake (-), Skordilis (10), Saloustros (8), Gontikas (4), Hatcher (4) y Moses (4).

80: Iberostar Tenerife (26+21+19+14): Huertas (11), Salin (7), Díez (8), Gielo (8), Bogris (7) -inicia-, Lundberg (5), Shermadini (8), López (11), Guerra (3), Cabrera (1), Suárez (5) y Konate (6).

Árbitros: Rosso (FRA), Liszka (POL) y Salins (LET).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga de Campeones de baloncesto disputado en el Pabellón Andreas Papandreu, ante unas tres mil personas.

[ENG] @IBEROSTAR Tenerife turns off @peristeribc and adds an important win in Athens (54-80).



�� Black and yellow team enforces its team work with a big defense effort to keep on #BCL’s top



���� #LetsgoCanarias pic.twitter.com/j2WuetESoY