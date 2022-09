Scariolo: "Si dejas jugar a Finlandia te vuelve loco, te marea. Tenemos que ser inteligentes"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, tras la brillante clasificación para los cuartos de final del Eurobasket ante Lituania (102-94), aseguró que "no hay razón" para que sus jugadores afronten sobreexcitados el partido de este martes (17:15 horas) contra Finlandia, un duelo que calificó de "exigente".



Tras el entrenamiento que su equipo realizó este lunes en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, escenario del encuentro contra la escuadra nórdica, el técnico italiano admitió que será un partido "muy difícil de interpretar" desde el punto de vista táctico.



"No hay razón para la sobreexcitación. Tenemos un partido muy exigente, fuerte y difícil. Si somos inteligentes, no deberíamos caer en ese peligro", al ser preguntado por cómo afrontan sus jugadores el encuentro después de la brillante victoria contra la temible Lituania.

Finlandia, rival de España en cuartos; Grecia gana a la República Checa; Italia da la campanada ante Serbia Markkanen, con 43 puntos, tumbó a Croacia (94-86). Antetokounmpo guió a los griegos (94-88). Los transalpinos ganaron a los de Jokic (86-94). Polonia ganó a Ucrania (86-94). 11 sep 2022 - 19:32

A su próximo rival Scariolo lo definió como un equipo "que juega de una manera original, muy atípica, con cinco jugadores en el perímetro y con una estrella de dimensión mundial" como Lauri Markkanen y que, además, cuenta con "excelentes tiradores".



Sobre cómo parar a la estrella finlandesa, que en los octavos de final contra Croacia anotó 43 puntos, el seleccionador español dijo que, más allá del pívot de los Utah Jazz, le preocupa frenar el juego de la escuadra nórdica.



"Tienes que defenderle a él (Markkanen), pero con mucha inteligencia para no abrir bocas de agua en otro lado", reflexionó



"Este es un equipo que si lo dejas jugar te vuelve loco y te puede marear, metiéndote un triple al final de posesión tras haber corrido como pollo sin cabeza durante 23 segundos", añadió.



Asimismo, instó a sus jugadores a intentar "hacer su juego" en la faceta ofensiva y a estar "mentalmente a la altura" de unos cuartos de final del Eurobasket.



Scariolo señaló que Rudy Fernández y Lorenzo Brown, que arrastran algunas molestias, estarán a su disposición para disputar el choque contra los finlandeses.