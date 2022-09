Finlandia, rival de España en cuartos de final; Polonia se medirá a la Eslovenia de Doncic

Una exhibición memorable del pívot Lauri Markkanen (43 puntos y 9 rebotes) liquidó a Croacia (94-86) y clasificó a la selección finlandesa para los cuartos de final del Eurobasket, en el que el próximo martes se cruzará en el camino de España con su estrella en un excelente momento de forma.



El jugador de los Cleveland Cavaliers será la principal amenaza para la selección española. Con su actuación superlativa en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, Markkanen fijó un nuevo récord de puntos de un jugador finlandés en un Eurobasket, Mundial y Juegos Olímpicos.

???? THE KING IN THE NORTH ?? Lauri makes history, dropping 43 for the all-time Finnish record ?? #EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/KVdbCNRoBi

Su acierto en tiros de campo (66%) acabó con la resistencia de Croacia, que aguantó hasta el último cuarto gracias a una notable actuación de Bojan Bogdanovic (23 puntos).

Un triple del mejor jugador del partido a 28 segundos para el final sentenció el encuentro (94-84). España ya sabe que para pasar a semifinales deberá controlar de cerca a Lauri Markkanen.

94 - Finlandia (20+25+22+27): Huff (3), Jantunen (3), Maxhuni (16), Salin (17), Markkanen (43) -cinco inicial-, Little (5), Koponen (-), Kantonen (5), Valtonen (-), Madsen (2), Seppala (-).

86 - Croacia (21+22+22+21): Smith (17), Ramljak (3), Hezonja (9), Bogdanovic (23), Saric (12) -cinco inicial-, Simon (11), Matkovic (11), Mavra (-) y Zubac (0).

Árbitros: Saverio Lanzarin (Italia), Martins Kozlovskis (Letonia) y Lorenzo Baldini (Italia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de los octavos de final disputado en el Mercedes-Benz Arena ante 6.904 espectadores.

La selección polaca será el rival de la Eslovenia de Luka Doncic en los cuartos de final del Europeo, después de eliminar este domingo a Ucrania (86-94) en un partido parejo que se decidió en el último cuarto.



La vigente campeona del Eurobasket buscará el próximo miércoles en Berlín (20:30 horas) el pase a las semifinales contra una selección de menor entidad en la que destacan el base nacionalizado A.J. Slaughter, autor de 24 puntos, y el alero Mateusz Ponitka, decisivo en el segundo tiempo desde el perímetro.



El partido empezó igualado, con el cuadro polaco con algo más de puntería gracias al acierto de Slaugther, autor de 11 puntos en el primer cuarto. Pese a ello, Ucrania no dejó escapar a su rival y, con sus ataques rápidos, acabó el primer cuarto con una desventaja de tres puntos (21-24).



El combinado ucraniano dominó el ritmo ofensivo en el segundo acto gracias acierto desde el perímetro de Vyacheslav Bobrov y la claridad de ideas de Issuf Sanon en la dirección. El equipo entrenado por Ainaars Bagatskis llegó a gozar de una renta de siete puntos (44-37, min.18), pero el talento de Slaughter volvió a aparecer para reducir distancias al descanso (45-42).

???? POLSKA will play in the #EuroBasket Quarter-Finals for the 1st time in 25 years!#BringTheNoise