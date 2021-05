Luis del Val: "Los españoles no estamos a la altura de Pedro Sánchez, no le podemos seguir"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el futuro que pinta Pedro Sánchez:





"Hasta ayer, me invadía un sentimiento de extrañeza, al contemplar el desastre normativo en que que había dejado el presidente del Gobierno a la España de las autonomías. Y, más aún, al comprobar que desde la oposición a los partidos que apoyan al Gobierno, todos, criticaban al presidente, incluidos los secesionistas de la republiqueta, el club de fans de los asesinos etarras y hasta el PNV.

Menos mal que, ayer, me tranquilicé al escuchar las declaraciones del Presidente, explicando que el estado de alarma era el pasado y que ya estábamos en el futuro. Bueno, en el futuro está él, porque, desgraciadamente, la mayoría de las personas que poblamos este país no estamos a su altura, y no le podemos seguir. Los familiares de las cerca de doscientas personas que fallecerán hoy por la covid, no sólo estarán en un presente doloroso y triste, sino que se aferrarán a los recuerdos de un pasado que ya no volverá.

Los millones de parados, en lugar de viajar ilusionadamente con nuestro presidente hacia el futuro, se empeñan en contemplar su desolador presente. Y en parecida actitud están los de los Erte para hoy y hambre y paro para mañana, y los miles de personas a los que les pusieron la primera dosis de AstraZeneca, y no saben cuándo les pondrán la segunda, o si les pondrán una de otro laboratorio, les pondrán una cataplasma o les pondrán mala cara por preguntar qué hay de lo mío. Por no hablar de decenas de miles de comerciantes que han cerrados sus locales.

Los únicos que han dado muestras de estar ya en el futuro han sido los del PNV que han anunciado que los funcionarios de prisiones que no sepan hablar euskera ya pueden hacer las maletasy marcharse del País Vasco. Menos mal que los asesinos etarras, condenados en las prisiones vascas, podrán hablar lo que quieran, tanto dentro de la cárcel como fuera, cuando disfruten de los permisos.

Pedro Sánchez está en el futuro y la mayoría del pueblo español nos empeñamos en contemplar nuestro presente. Como en la mente de Pedro Sánchez no se contempla que pueda haber cambio de Presidente, en ese futuro en el que se encuentra me imagino que estará planificando la ardua tarea de cambiar de pueblo. O cambiamos de presidente o cambiamos de pueblo. Y a mí me parece que Sánchez tiene claro lo que hay que cambiar".





