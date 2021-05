¿Cuándo volveremos a la normalidad tras la COVID? Los epidemiólogos lo explican en COPE

La pandemia sigue cobrándose la vida de demasiadas personas y hay otras muchas se plantean la necesidad de suprimir la obligatoriedad de usar mascarillas, la distancia de metro y medio, aforos reducidos en reuniones familiares y hostelería o toques de queda. Estamos deseando que vuelva la añorada normalidad, pero los epidemiólogos nos piden más tiempo para eliminar las medidas de prevención.

La mascarilla sigue siendo la medida de seguridad e higiene que provoca más rechazo entre la población, pero los facultativos aseguran a COPE que “han venido para quedarse” entre nosotros, aunque con matices, para evitar futuras epidemias.

Pero lo que nos interesa ahora es saber cuándo dejará de ser obligatorio el uso de esa medida de protección que cubre la boca y nariz cuando la usamos en espacios públicos y privados. En ese punto nos remiten a los indicadores de la pandemia que nos van a permitir deshacernos de unas mascarillas que han levantado tanta polémica. Nos referimos al nivel de vacunación, la incidencia acumulada y la ocupación de camas en los hospitales con pacientes críticos, que constituyen el semáforo COVID que nos dice cuando baja la pandemia en cada territorio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promete que en 100 días se habrá vacunado al 70% de la población, con lo que se logrará la ansiada inmunidad de grupo. Eso significa que habrá suficiente protección ciudadana como para evitar la propagación del virus. Sin embargo, a día de hoy solo están vacunados en España 6 millones de personas con pauta completa y se calcula que habría que vacunar a 3 millones a la semana para alcanzar el objetivo del Ejecutivo (33 millones de personas antes de 100 días).

Cuando eso ocurra, el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), el doctor Benito Almirante, nos recuerda en COPE que “las organizaciones científicas internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en EEUU, o el Centro de Control de Enfermedades en Europa, ya recomiendan que en los próximos meses, cuando el nivel de vacunación de la población llegue al 70% u 80% de la población se pueden eliminar con seguridad las medidas de prevención e higiene en los exteriores, como pueden ser el uso de mascarillas o la distancia de seguridad”.

MASCARILLAS HASTA NAVIDAD

El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el doctor Julián Ezquerra, se muestra categórico en COPE al afirmar que aún queda tiempo para “alcanzar una inmunidad de grupo con la vacunación para que podamos retirar medidas de prevención como la mascarilla, el lavado de manos y los grupos reducidos. Al ritmo de vacunación actual, yo creo que hasta el último trimestre del año tengamos el 80% de vacunados y protegidos contra la infección del coronavirus. Sin olvidar que la vacuna protege de infección grave, de ingreso hospitalario e incluso de fallecimiento, pero no quiere decir que no puedan enfermar y contagiar a aquellos con los que convive. Por eso creo que la mascarilla no se puede quitar hasta final de año”.

De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha recomendado relajar las restricciones a las personas vacunadas con mayor libertad para viajar y menos distancia social, mascarillas, cuarentenas y test PCR.

No obstante, el Dr. Almirante se muestra precavido en COPE y añade que “es evidente que deben mantenerse siempre estas medidas de prevención como la mascarilla para actividades en las que haya aglomeración importante de personas, como pueden ser espectáculos deportivos o espectáculos lúdicos. La situación en los interiores, de momento, todavía no está definida hasta que conozcamos la evolución de la pandemia en un futuro próximo”.

SIN TOQUE DE QUEDA

Para el Dr. Julián Ezquerra es evidente que “los toques de queda no tienen demasiado sentido en este momento ya que el coronavirus no entiende de horarios. Otra cosa es que a determinada hora de la noche se produce más salida de gente joven, porque se hacen más reuniones y tiene más sentido limitarlo, pero no veo que sea algo imprescindible”. Por otro lado, añade el secretario general de AMIYTS en COPE, “en las reuniones familiares sí creo que hay que hacer restricciones en cuanto al número de personas. El tiempo permite ahora hacerlas con ventanas abiertas y más seguridad, pero hay que seguir insistiendo en que no sean multitudinarias. Pero debido a que los mayores ya están vacunados y se pueden hacer con ventanas abiertas se puede plantear hacer las reuniones familiares con mano ancha.”

Una valoración que comparte en COPE el Dr. Benito Almirante que asegura que “las reuniones en el interior de los domicilios han de mantenerse en las mismas condiciones que venían produciéndose, limitando el número de personas en el interior de estos domicilios y procurando que sean como máximo de 2 burbujas o núcleos familiares. El número de asistentes podría aumentarse en caso de que todos estuvieran vacunados de forma completa”.

VENTILACIÓN EN OTOÑO

La confirmación de que el coronavirus SARS-Cov2 se transmite por aerosoles lleva a los expertos a insistir en que la ventilación de los espacios cerrados es fundamental para evitar rebrotes de la COVID-19 el próximo otoño.

Al respecto, el DR Ezquerra nos dice en COPE que hay que “seguir ventilando las habitaciones, los colegios, las instalaciones cerradas va a seguir siendo necesario e, incluso, me atrevo a decir que la mascarilla ha venido para quedarse en determinados aspectos. Cuando echamos la vista atrás y vemos lo que pasaba en China o Japón, donde llevan años usando la mascarilla, pienso que veremos eso cada vez con más frecuencia. No creo que sea obligatorio, será voluntaria, pero creo que cuando queramos protegernos de la gripe, la alergia estacional o hagamos reuniones con muchas personas en locales cerrados posiblemente muchos van a interiorizar esta costumbre de la mascarilla y van a seguir manteniéndola. Por lo tanto, creo que todavía es pronto para plantearse la retirada de estas medidas y que muchas de ellas han venido para quedarse y sobrevivirán entre nosotros durante un largo tiempo.”