Herrera: "El Gobierno silba y mira para otra parte ante el frenopático judicial del final de la alarma"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Les vengo contando esta mañana que estamos en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, tierra de vino por excelencia. Bueno, tierra de muchas cosas, tierra de Paco García Pavón, por ejemplo, el creador entre otras cosas, de la saga de novelas de Plinio, que hasta llegó a ser serie de televisión en su día. Plinio, el policía local de Tomelloso que nació de Sherlock Holmes y que tenía a don Lotario, que era el veterinario del pueblo que hacía de su célebre Watson. Bueno, en este pueblo estamos donde se celebra de forma bienal el gran salón del vino, el gran certamen del vino en esta localidad que da o que permite a los bodegueros, a los productores de vino realizar negocios muy importantes, doblar sus exportaciones prácticamente al mundo entero. Así que hoy desde aquí, desde este gran escaparate del vino que se celebrará el año próximo les vengo a contar las cosas de cada día, las cosas de España, que se traducen exactamente en una palabra que se reproduce hoy prácticamente en todos los medios: el caos.

¿Por qué el caos? El caos que nace cuando un Gobierno por incapacidad o por dejación se desentiende de su trabajo y durante un año no prepara ningún escenario alternativo para el fin del estado de alarma y para que quienes tengan que pelear contra la pandemia tengan suficiente instrumental jurídico, administrativo, para poder tomar decisiones. Ayer Sánchez aparecía de nuevo hablando del pasado y del futuro y alumbrándonos como buen visionario que habita la Moncloa. Escúchenlo.

Bueno, les voy a hacer un croquis. Pedro Sánchez es igual a vacunas, "vacunator, vacunator", no problemas. Problemas para las autonomías, para los jueces, que se las compongan. A mí no. Yo estoy en el futuro. Ya, ya, pero es que nosotros estamos en el presente. Y alguien tiene que arreglarnos el presente porque al futuro ya llegaremos. Y seguramente tú ya no estarás cuando llegemos al futuro.

EL FRENOPÁTICO JUDICIAL

Bueno, el lío que tenemos ahora mismo, el frenopático judicial ahora mismo está así. En Navarra el TSJ ha dicho que no al toque de queda como en el País Vasco y en Canarias en contra del criterio de Baleares o de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Bueno, ha dicho que sí. Navarra se resigna a no tener toque de queda, no irá al Supremo. En Baleares, que sí les han dado el toque de queda, la Fiscalía iba a recurrir en contra, pero al final se ha arrepentido y no lo hará, con lo que seguirá el toque de queda. Y en Canarias ha pasado lo contrario. Y, miren, la Junta de Andalucía no pedía ni toque de queda ni cierre perimetral ni nada parecido, simplemente que se pudiera perimetrar algún municipio, pequeños municipios, confinarlos porque tienen una altísima incidencia. Y la Justicia dice que sí en tres porque depende del sector provincial del TSJ y en otra provincia le dicen que no a otro municipio, a Montefrío, porque dicen los jueces que no tienen más de un 10%. Con un 10% de vacunados ya no hace falta el toque de queda. Y si usted le pregunta ahora a ese juez, ¿usted qué sabe de virus y de pandemias para determinar que el listón de vacunados tiene que estar en el 10 y no en el 30? Pues el juez se encogerá de hombros y dirá que ni puñetera idea. Bueno, ¿y entonces? Parecen los concursos de la tele. Escuchen cómo lo explicaba con resignación el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Claro, ¿qué quiere el Gobierno? Que el Tribunal Supremo, adonde ahora puede acudir cualquiera de estos actores, sea el que le haga el trabajo sucio. Y él, que está en la dejación, silbando y mirando para otra parte. ¿Qué quieren que les diga? El problema de vivir en el presente o en el futuro.

DIMITE LA CÚPULA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Fíjense ustedes en el contrasentido. El mismo Sánchez que ha asaltado el Poder Judicial para que no haga su trabajo cotidiano le encasqueta una responsabilidad sanitaria ajena a sus funciones, togas y mazos no, pero batas y fonendos, señores magistrados, los que ustedes quieran.

¿Y de los fondos europeos? La AIReF le hizo un traje ayer al Plan de Recuperación que el Gobierno ha enviado a Bruselas. España es la gran economía de Europa que no se ha molestado en detallar un plan fiscal para contener la deuda pública. Lo que tenemos no es un gobierno que está aumentando el gasto de forma extraordinaria ante una situación extraordinaria como la pandemia. Es un Gobierno que está aprovechando la pandemia para imponer el modelo de gasto desbocado por puro sesgo ideológico. Es que España no se molesta en hacer ni una sola referencia en su plan, al capítulo conocido como objetivo presupuestario a medio plazo, lo han hecho todos, Alemania, Francia, Italia, España ni una sola vez. Pues seguir gastando como si no hubiera mañana. Y yo soy "vacunator". Va dando saltitos con la capita.

¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues de sangrar a las clases trabajadoras, que ya soportan la quinta mayor presión fiscal de de todo el mundo. El esfuerzo fiscal que se realiza en España es el que es.

Y ya lo ven, ¿en las últimas 48 horas qué hay en el fascinante mundo de la economía española y sus cargos en el Gobierno que han cogido las de Villadiego la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha dimitido, era el artífice en la sombra del Plan de Recuperación; el jefe del Análisis Económico del Gabinete del Presidente, Victor Echevarría; el director de información económica del Gobierno, Daniel Fuentes, que se unen a otras salidas que se habían producido hace poco? Lo mismo es casualidad, pero llama muy mucho la atención.

BEGOÑA GÓMEZ Y LA IZQUIERDA CUQUI

Pero miren, ¿quién quiere detalles sobre el plan fiscal teniendo el glamour de la Agenda 2030 y el socialismo cuqui, ecológico? Ese socialismo ayer dio una puntada maravillosa. Para hacerse una idea de la distancia abismal que separa ahora mismo a la gente de la calle de esta izquierda guay solo hay que escuchar a 'su consortidad'. ¿Quién es 'su consortidad'? La mujer de 'su Sanchidad', Begoña Gómez, que tiene una cátedra de Transformación Social por la Complutense, va dando charlas por foros. Hay un foro que se llama 'Ciudadía global'. Suena tan progre, tan maravilloso. A él acudió Féliz Bolaños, que es el secretario de Estado para la Presidencia del Gobierno de España, que es del que nunca se habla cuando se habla de Iván Redondo, que es bastante más sectario que Iván Redondo.

Bueno, pues allí ha querido perder el tiempo con los problemas prosaicos del día a día de los hosteleros o de los comerciantes, no con el cómo pago los impuestos que me pides, cómo pago la plantilla. No, Begoña ha ido a decir cómo tiene que ser la restauración a partir de ahora. Escúchenla.

¿Cómo usted ahora mismo que está preparando los platos del menú que va a dar a mediodía, cómo no había caído que lo que tiene que dar son productos ecológicos de proximidad? Eso quiere decir que si eres de Tomelloso las gambas las vas a ver poco, a no ser que proximidad coja también Valencia. Pero fíjense ustedes, esta gente liberada del trabajo real, de la presión de tener que pagar unas nóminas, de todo eso, dice Begoña que hay que hacerlo por encima del beneficio porque estamos en un momento que la cosa es como para pensar en otra cosa que no sea el beneficio. Vamos a educar. Las lentejas que está haciendo no es un motivo de negocio, tiene que ser un motivo de educación. Ayer me educaron muy bien por la noche aquí en Tomelloso. Me dieron una clase magnífica, aquí en la Marisquería La Vírgen de las Viñas. Sacaron una gambas, ese es el problema, ¿de dónde habrán venido porque aquí no se crían? La izquierda cuqui, la izquierda guay va por un lado de la calle y por otro va la gente. ¿Entienden ahora algunos resultados como los de Madrid, por ejemplo?