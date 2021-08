Ángel Correas: "Aunque solo sea por su propia seguridad, Europa no debe apartar la mirada de Afganistán"

dan las 8 las 7 en Canarias que tardo muy buenos días y bienvenidos a esta mañana ya del 29 de agosto del 2021 domingo que para muchos españoles está sirviendo para cerrar las vacaciones es a quienes les toca hoy emprender el camino de vuelta bueno pues ánimo paciencia y sobretodo cuidado en la carretera hoy sí que podemos decir que se ha dado por concluido el despliegue español de evacuación en Afganistán los efectivos los últimos del Ejército del Aire que han llevado a cabo los vuelos desde Kabul regresaron ayer a la Base Aérea de Zaragoza cuando llegaban a Kabul tenían que hacer cargar los aviones en un periodo de tiempo mínimo de una hora y con esa sensación que tenemos todos dulce de que hay personas que no han podido entrar en los aviones que nadie se inquiete por cierto si hemos hablado todavía de Pedro Sánchez hoy también hay foto del presidente del Gobierno en ese campamento de acogida de refugiados de Torrejón así que nadie se ponga nervioso esta vez el presidente del Gobierno estaba acompañando al rey Felipe sexto en esa visita a Torrejón bueno pues hasta aquí ha llegado la operación de salida de Kabul hasta donde se ha podido por las condiciones 2200 personas familias enteras mujeres niños rescatados del infierno tras haber quedado señalados por su colaboración con el ejército español con la embajada con organización agencias españolas tras el paso por la base de Torrejón los que han pedido asilo aquí en España están siendo distribuidos por diferentes regiones otros los que han pedido asilo fuera son derivados a países europeos o a las bases de Rota y Morón si se trata de personas que han colaborado en estos últimos años con los Estados Unidos la mayoría de los que llegan siguen un mismo patrón agradecimiento por un lado por el rescate y preocupación también por aquellos conocidos familiares que se han quedado atrás que no han podido abandonar Afganistán una de las primeras personas que les a ti cuando llegan a España en estos días en los que han bajado del avión es arriba 10 es coordinadora de acogida de la Comisión española de ayuda al refugiado estos días lugar de trabajo ha estado a pie de y en el fin de semana de COPE nos ha contado esa dualidad emociones de la suerte que ha tenido por por estar en esa lista por poder entrar en el aeropuerto de Kabul por lograr subir y esa otra cara de de tristeza y de mucha preocupación por porque han dejado atrás y la mitad de los han llegado a España son mujeres y cerca del 40% de más o menores de edad su vida ha cambiado casi de un día para otro así los lo explicaba al IVA eran personas en general todas tenían su proyecto de vida en felices era un lugar elegido quedarse allí a trabajar con quién trabajaban y de la noche a la mañana prácticamente porque esto es una ruptura como muy abrupta de su vida tienes que salir de tu país y empezar de nuevo puertas del aeropuerto prácticamente tocando con los dedos el fuselaje del avión que les tendría que haber traído para España ellos ya no van a poder salir con los aviones por vía aérea pero es que puede comenzar ahora un nuevo viaje un viaje complicado un viaje peligroso el que seguramente vamos a saber poco nada miles de personas están tratando de salir por tierra a los países vecinos afghanis y lo que ya puede ser calificado como un auténtico éxodo estos días los políticos de turno piensa el presidente del Gobierno los responsables de la Unión Europea bueno pues han estado hablando de éxito de operación de evacuación yo diría que es más bien un alivio alivio de que el contingente español los nuestros allanan vuelto sanos y salvos habida cuenta de la complicadísima situación en Kabul esa misma noche el presidente de los Estados Unidos que bailen advertido de la altísima probabilidad de un nuevo atentado terrorista en las próximas 24 36 horas en los alrededores del aeropuerto y esto no todavía ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas que la bomba de un suicida provocó el pasado jueves Serrano seguros más de un centenar de muertos hace apenas en 24 horas contábamos la primera la primera respuesta de los Estados Unidos a ese ataque terrorista un drone eliminó ayer a dos miembros del Estado islámico en su filial de Afganistán que habrían planificado ese ataque al es el primer movimiento de una nueva etapa en este país en Afganistán que arrancará esa nueva etapa de forma oficial el próximo martes no queda nada con la salida definitiva de los soldados norteamericanos están controlando el aeropuerto a día de hoy este sábado por cierto han abandonado también Kabul los últimos soldados británicos según el Pentágono casi 120000 personas han salido estas últimas dos semanas desde que los talibanes retomaron el poder ya la capital en Kabul y porque estamos hablando tanto de Afganistán porque no deberíamos de vista lo que ocurra dentro de esas fronteras a partir de ahora bueno lo cierto es que se pueden poner encima de la mesa muchos motivos el problema es complejo pero sin entrar en grandes profundidades hay dos que para muchos de nosotros pueden resultar evidentes el primero tiene un matiz sentimental y es el respeto que le debemos a la memoria del centenar de españoles que han la vida participando en la misión de Afganistán también el respeto que le debemos a otros miles que han ocurrido cumpliendo con su deber en algún momento haciendo los sucesivos sucesivos relevos militares y el segundo motivo tiene un matiz más bien práctico la amenaza del terrorismo yihadista que no se ha desvanecido basta con revisar la historia reciente para no perder de vista la vamos a repasar un trocito de esa historia poco antes del año 2001 desconocido entonces para el gran público Osama Bin Laden murió de refugio de Sudán tras los atentados contra las embajadas Estados Unidos en Kenia y Tanzania Bin Laden se fue al lugar donde había estado combatiendo años atrás contra los soviéticos Afganistán y allí aprovecho del amparo de los talibanes para crear campos entrenamiento de su nueva organización Al Qaeda y allí Unidos ahora justo se van a cumplir 20 años todos unidos por misión de la ISAF en España durante 20 años se podría decir que prácticamente hasta el día de hoy uno pues hace pocos meses en las negociaciones para la retirada de los Estados Unidos los animales de hoy en día se comprometieron a no dar otra vez cobijo a grupos terroristas pero en su día también dejaron que hubieran dado cobijo a Osama Bin Laden y llego lo que llevo núcleo sí precisamente la zona fronteriza entre los últimos años que no hace demasiado tiempo por cierto amplificado un vídeo a través de sus canales de propaganda en el que alabán los atentados del 11 de marzo a Madrid estos son los que ahora están dominando de nuevo Afganistán y siendo esto importante la relación que tienen con al-Qaeda no es menos importante que en ese mismo escenario está presente un nuevo es el Estado islámico del jueves primero que cómete el pan pero si es el que más repercusión ha tenido hasta ahora oportunidad única que he encontrado para propaganda internacional por eso van a volver a intentarlo el Estado islámico surgió como una escisión de Al Qaeda durante la guerra en Siria en 2013 era conocido en lo que hicieron su matriz y por eso se consideran también ahora mismo enemigos de los talibanes pues bien para grupos terroristas planifiquen e intenten atentados como los de París o Londres aunque solo sea por esta necesidad de seguridad en Europa tampoco deberíamos apartar la mirada de lo que pueda pasar en esta nueva etapa por muy lejos que ahora mismo lo veamos en el mapa mientras tanto aquí en España la actualidad se aboca a partir de esta semana la vuelta al cole con especial atención a la canción de los menores son los protagonistas de la vuelta al cole en España precisamente la empresa norteamericana fayser está desarrollando un ensayo clínico con niños unos 500 menores en total distribuidos en tres grupos de seis meses a dos años de 2 años a 5 y de 5 a 12 años quizás quizás en los primeros meses de 2022 esta opción de vacunar a menores de 12 años se haya una realidad por ahora investigación después ya vendrá el debate de hasta qué punto puede resultar necesario ya que por un lado es una población que soporta bien la enfermedad de Lackovic pero por otro lado es una vacunación puede ser necesario para alcanzar esa inmunidad de refundida veremos uno precisamente la vacunación puede superar el 70% de personal y muy rizado esta semana entrante en su día ese 70% el porcentaje clave nos decían que nos iba a permitir alcanzar la inmunidad de rebaño pero ahora mismo es un porcentaje que se va a quedar corto por culpa de la variante del TAC es mucho más contagiosa y todo en un fin de nuevo por una España repleta de botellones y de continuo zexal ojos de la Policía que más de un punto ha tenido que reforzar dispositivos ya que empieza a ser habitual que a la hora de disolverse algunos por complicar las cosas a base de armar lío ha ocurrido en San Sebastián en Pamplona Santander en muchos sitios y ha vuelto a ocurrir en Barcelona son miles de personas de fiesta en Barcelona las fiestas del barrio de Sants la semana pasada fueron las de gracia pero lo mismo da porque el resultado al final es el mismo la Guardia Urbana se ve superada por los que quieren salir a festejar ya la veré la calle y al final se pasa las noches pues siguen desalojando a los que se aglomeran en la vía pública ese fin de semana ese operativo de desalojo ha terminado así ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de jóvenes y la Guardia Urbana de Barcelona con varias furgonetas sé que intentaban despejar la zona precisamente esta situación que se repite semana tras semana hemos querido hablar con representantes policiales en este caso de los Mossos d'Esquadra en Cataluña Albert palacios y al sindicato independiente de los Mossos nos cuenta que dona con los medios que tienen Martín poder dotar a Mossos Policía Local o Guardia Urbana con los elementos suficientes para que éstas se lleven a cabo no es lógico que vayan 46 policías a déjalo desalojar botellones de cientos 500 personas y también vamos a destacar la anécdota del fin de semana en España una anécdota movidita el terremoto de 49 49 grados en la escala Richter esas registrado en el sur del Mar de Alborán y que se ha dejado sentir en numerosas localidades de la Costa de Granada Málaga y Almería y también en la Ciudad Autónoma de Melilla el punto más cercano al epicentro la costa de Marruecos este temblor en España que dan los Estados Unidos justo hoy que se cumplen 16 años del desastre del Katrina y sobre todo los habitantes de la zona que estén atentos y preparados repito atentos y preparar tener provisiones a mano en vuestras casas seguir las instrucciones de las autoridades locales y se os tenéis que refugiar aseguraros de llevar la mascarilla y mantener la distancia porque aún no se enfríe altamente contagiosa variante del está avisando de la gravedad del huracán sin embargo Nueva Orleans obligatoria por falta de tiempo Aída llega la cosa de Luisiana este domingo con vientos superiores a los 225 kilómetros por hora y con olas de gran tamaño mañana que está estudiando Navarro y ya ha sido evacuada Miami y nos cuenta como lo han vivido eso parece y nada y luego también por ejemplo así anecdótico pues que ayer ni te estamos primero puerto empezar a sonar alarma sirenas Island alarma alarma alarma alarma avión huracán un huracán preparense no salgan de casa tinelo Superman locura me queda agua no queda nada español Diego se ha tenido que irse y sigue estrictamente las hay agua y se mete y luego quedarnos en casa o sea 20 grados en casa a dejarnos las ventanas no lo supe size una super por ejemplo y no había agua en todo el sur y luego también las gasolineras por ejemplo no no había gasolina está todo vacío y también tener todo todo cargado todos los móviles y todo cargado porque de repente se va la luz y estás un día a los días sin poder cargar móvil