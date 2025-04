El gran temor de Dani Senabre en el final de temporada de Lamine Yamal: "Hasta ahora he estado positivo"

De Lamine Yamal se siguen diciendo maravillas. Su última rueda de prensa, previa al partido de Liga de Campeones frente al Inter de Milan, dejó un titular, cuanto menos, controvertido y que tuvo su correspondiente análisis en El Partidazo de COPE.

Mucho se habló sobre si Lamine Yamal está o no 'crecido', como le preguntó un periodista o es, simplemente, un futbolista que se divierte con lo que hace, como cualquier otro joven de su edad.

Javier Borrego Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter

A buen seguro, el estado físico de Lamine puede ser determinante para que el Barcelona pueda resolver su eliminatoria frente al equipo italiano, entre otros factores.

La temporada de Lamine Yamal está siendo tan exigente como resolutiva. Cumple tanto con el Barça como con la selección española. Pero a las órdenes de Hansi Flick lleva 48 partidos disputados en las distintas competiciones, en los que ha aportado 24 asistencias y 14 goles.

DANI SENABRE, PREOCUPADO

Por el momento se ha lesionado poco: apenas una sobrecarga y una lesión de tobillo, junto a los escasos partidos en los que Flick ha querido darle descanso, son pocas las veces que el futbolista no ha pisado el césped de un partido para el que fuera convocado.

EFE Lamine Yamal, con el pelo rubio antes del comienzo de la final

Sin embargo, y tal como confesó en El Partidazo de COPE junto a Juanma Castaño, a Dani Senabre hay algo que le preocupa de Lamine: "De Lamine, es verdad que todo lo que hemos dicho es maravilloso", afirmó ante todos los comentarios sobre el debate previo en torno al jugador del Barça, pero "solo hay una cosa que me preocupa", de cara al enfrentamiento de semifinales de la Champions: "Es que es que pueda estar muy cansado", se sinceró.

Lamine viene de jugar un partido intenso y largo el pasado sábado frente al Real Madrid en la Copa del Rey: "Le veo, y sé que es el jugador del Barça que más tralla lleva: ha jugado en parones de selección, prórrogas con España, luego dos partidos seguidos aquí, más todo lo que lleva, partido tras partido, y a mí me da miedo", repitió Senabre.

"Temo que mañana me pueda acordar. Hasta ahora me estoy acordando en positivo, pero puede que mañana me acuerde en negativo de la prórroga" de la Copa del Rey.

CORDONPRESS Ousmane Dembélé, durante el partido de Champions entre el Arsenal y el PSG

Senabre estalló de felicidad en la retransmisión de la final de la Copa del Rey en Tiempo de Juego con el gol de Koundé pero cree que, si le pasa algo a Lamine, el peaje podría ser demasiado caro. Y para ejemplo, lo que sucedido con Dembélé, en el duelo de ida de las semifinales que el PSG jugó este mismo martes en el campo del Arsenal: "Dembélé tiene que ser un ejemplo. Lo que le ha pasado a Dembélé tiene que ser un aviso para todos", avisó.

Dembélé, uno de los mejores jugadores del equipo parisino y autor del único gol del partido, se lesionó en el minuto 68 de partido y tuvo que ser sustituido.

Por otra parte, el propio futbolista reconoció la dureza de la final de Copa frente al Real Madrid: "Es cierto que el último día fue de los que más sufrimos físicamente. Al final, entre la tensión del partido y el saber lo que nos estábamos jugando, las piernas no daban para más. Cuando juegas contra el Madrid el corazón tiran más que las piernas y es lo que esta temporada estamos teniendo y quizá fue lo que nos faltó en otras".