Así le robaron a la mujer de Jenson Button 300.000 dólares en bolsos y joyas en una estación de tren: "Quién sabe cuántas manos las habrán tocado"

El pasado mes de febrero, el expiloto de Fórmula 1 Jenson Button y su esposa, la modelo Brittney Button, sufrieron un robo en Londres en el que les sustrajeron miles de euros en joyas y bolsas de marcas de lujo.

Todo ocurrió cuando un hombre se llevó la maleta que ella portaba en la estación londinense de St Pancras. Estaban esperando para subir a un taxi. Mientras Button ayudaba al chofer a meter los bultos en el vehículo, un individuo tomó la maleta de la mujer del excampeón del mundo de Fórmula 1 y salió corriendo con ella.

En la maleta, de la marca Goyard y que puede llegar a costar 10.000 euros, había todo tipo de joyas y dos bolsos Kelly por un valor total de alrededor de 80.000 euros. Un golpe maestro que fue grabado por las cámaras de seguridad.

"Le dimos un momento la espalda. Ni siquiera le vimos, así que probablemente nos estaban observando. No nos dimos cuenta hasta que Jenson dijo: 'Espera, ¿dónde está tu maleta?' y salió corriendo tratando de encontrarlo, pero él ya se había ido", aseguró la mujer a la que la jugada le había salido por unos 300.000 euros.

Por suerte la policía británica actuó rápidamente y se atrapó al ladrón: Un hombre de 41 años, identificado como Mourad Aid, que se declaró culpable el 19 de febrero de 2025 y fue puesto en prisión preventiva.

El problema está en que Brittny nunca ha llegado a recuperar sus pertenencias, entre ellas joyas familiares que pensaba legarle a su hija, a pesar de conocer que habían sido puestas a la venta en Internet: “Sabía que eran míos porque a uno de los bolsos Kelly le faltaba una correa; me la había dejado en Los Ángeles. Quién sabe cuántas manos las habrán tocado, ya no me interesaban mucho. No iba a enviar a nadie a reunirse con esa gente", explicó a los medios.