Viaja hasta Alemania, se sube a un tren y no da crédito a lo que hacen los pasajeros: nada que ver con lo que pasa en España

Según datos de la Comunidad de Madrid, la capital ha logrado un récord histórico con más de 1.700 millones de viajeros en transporte público. Independientemente de las cifras, no deja de ser uno de los medios de desplazamiento favoritos de muchos, al menos en España, aunque el billete sea más caro en comparación con otros países, como por ejemplo Alemania. Precisamente, en este país se encontraba la protagonista de esta anécdota, concretamente en un tren público, y su vídeo no tardó en hacerse viral y en abrir un debate sobre la cultura local.

La escena que dejó a la protagonista "tocada"

Según ha contado la tiktoker desde su cuenta personal, (@paumendoza.pm), ella estaba en un tren abarrotado en Alemania, cuando en una de sus paradas, una mujer con dos niños se subieron al vagón en el que estaba ella. Y aunque sí que es cierto que a uno de ellos lo llevaba de la mano, el otro era un bebé al que tenía cogido en brazos, “y aparte todos los bolsos, porque una mamá carga”, afirma.

La protagonista de la historia al percatarse de la situación, una situación en la que nadie le cedía el asiento a pesar de todo lo que llevaba encima, decidió levantarse y ofrecerle su lugar. Sin embargo, otra chica se apresuró y se sentó, a lo que ella respondió: “Pero si ese asiento era para la chica que iba con su bebé. Y me dice: 'No, yo lo vi primero'”.

Las reacciones de los usuarios que crearon un debate sobre la gran diferencia cultural entre países

En el vídeo, se lamenta porque “te puedes estar muriendo en la calle y no son capaces de levantar la mirada a ver si está pasando algo”, sintiendo que en ese tipo de situaciones lo que debe primar es la ayuda, y no una competición por ver quién es la persona que se sienta antes.

Alamy Stock Photo Niños en un tren de Alemania

Este incidente ha generado muchos comentarios en TikTok en los que, bastantes usuarios, han contado sus experiencias en Alemania, llegando a la conclusión de que podría ser un rasgo cultural típico del país. De hecho, hay varias personas que coinciden con esta idea y que en muchas ocasiones, la amabilidad puede malinterpretarse e incluso llegar a ofender: "En mis primeros años aquí en Alemania una con una persona tercera edad yo le ofrecí mi asiento y la señora me dijo no gracias no la necesito y me miró más bien feo”, explica un usuario.