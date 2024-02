El verdadero motivo por el que los niños dan el estirón después de estar enfermos: no es por la fiebre

"El niño tiene fiebre, verás el estirón que va a pegar cuando mejore". Parece mentira, pero es un hecho cierto. Y es que desde que somos pequeños, nuestros padres y abuelos suelen decir siempre que cada vez que nos ponemos malos, después vamos a crecer y vamos a "pegar el estirón".

No obstante, toda creencia popular acaba teniendo una base científica. Tanto que se trata de un asunto que se aborda en las carreras relacionadas con la salud. Victoria Valle es una joven sevillana estudiante de medicina y que recientemente ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, en el que ha explicado el verdadero motivo por el que los niños, efectivamente, pegan el estirón justo después de estar malos. Y no, no es por la fiebre.

El verdadero motivo por el que los niños pegan el estirón después de estar enfermos

La joven sevillana comienza el vídeo: "Todo el mundo habrá escuchado alguna vez la frase: "No, si el niño está malo, tiene fiebre, es que va a crecer, la fiebre le va a dar un estirón". A mí, como me lo han dicho toda la vida, pues me lo he creído. Y yo pensé que era verdad. Que la fiebre te da un estirón, pero ahora estoy dando fisiología médica y me he enterado de que eso no es así. Creo que soy la única que no lo sabía y os lo voy a explicar", señala la joven estudiante.





En la siguiente imagen, muestra una gráfica con la que está estudiando que explica claramente cómo y por qué sucede esto. "Resulta que el crecimiento es un proceso que se puede ver alterado fácilmente por cualquier patología, como podría ser una fiebre", explica Victoria. Por ello, cuando un niño pequeño se pone malo, "deja de crecer". En pocas palabras, el proceso de crecimiento del niño, que normalmente va "muy rápido", durante la enfermedad se detiene por completo.

"Cuando el niño se recupera y ya no está la situación patológica en su organismo y está sano, tiene que recuperar todo lo que no ha crecido en esa semana que ha estado enfermo. Y esto es el efecto "cath up" o lo que a la gente popularmente le dice "el estirón". Que después de ponerte malo, pues metes un estirón supergrande. Creces muy rápido", agrega a continuación.





Un efecto "muy importante" para que los pequeños puedan alcanzar "la altura a la que estaba determinado según sus factores genéticos, hormonales y no verse su estatura disminuida por la patología que ha sufrido". Así las cosas, concluye que la próxima vez que escuchemos decir que un niño pega el estirón justo después de estar enfermo, "se provoca lo contrario". Es decir, "un estancamiento del crecimiento que luego se compensa gracias a lo maravilloso que es el cuerpo", concluye.





La enfermedad que afecta negativamente al desarrollo de casi la mitad de los niños en el mundo

Sabemos que la gasolina esencial que alimenta nuestras células es el oxígeno. Y después, la encargada de distribuir el oxígeno por el resto del cuerpo para que todo funcione es la sangre. Este transporte tiene unos contenedores que son los glóbulos rojos, donde hay una proteína, llamada hemoglobina, que es donde se almacena. Cuando falta la hemoglobina y esos glóbulos rojos en la sangre, se produce una enfermedad que se ha hecho de lo más común en los niños y las embarazadas de lo que podían pronosticar los médicos: la anemia.

Esta da lugar a distintos síntomas como la fatiga, palidez en la piel, falta de aliento, mareos, palpitaciones cardíacas, dificultad de concentración y sensación de frío en las extremidades. Si se siente constantemente exhausto y con falta de energía, es posible que sufra de esta afección. Muchos tipos de anemia son leves y de corta duración. Sin embargo, la enfermedad puede llegar a ser grave si permanece sin tratamiento durante mucho tiempo. Lo bueno es que suele ser relativamente fácil de tratar con resultados satisfactorios.