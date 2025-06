La razón por la que una joya del fútbol italiano no logró ser Lamine Yamal: "Todavía estoy a tiempo"

A sus 27 años, Hachim Mastour, la que fue una de las mayores promesas del fútbol mundial, ha firmado con el Virtus Verona de la Serie C italiana. Con esto empieza un nuevo capítulo de una carrera marcada por el fulgor precoz y una caída vertiginosa.

Con solo 16 años, el joven marroquí deslumbró al mundo con sus regates y goles, compartiendo anuncios con Neymar y el césped con Kaká en el AC Milan. Sin embargo, el peso de las expectativas y la presión mediática lo llevaron a un declive que lo hizo “desaparecer” del radar del fútbol de élite.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Mastour reflexionó sobre su pasado: “Me sentí como un superhéroe, pero en realidad era una marioneta. Ahora, la fantasía me hará resurgir”. Su historia, digna de una montaña rusa, no ha apagado su pasión por el fútbol. Con humildad, busca recuperar la alegría de jugar en un club modesto, lejos de los focos que una vez lo encumbraron.

Cuando es preguntado por Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, Mastour quiso evitar comparaciones: “Caminos distintos, vidas distintas, momentos distintos, sociedades distintas. Cada uno tiene su historia y su tiempo”. Sin embargo, no oculta su ambición. “Todavía estoy a tiempo. Estoy trabajando, nunca me rendí”, aseguró.

¿Un guiño al Real Madrid?

En cuanto a su relación con el Real Madrid aseguró que “todavía estoy a tiempo. Estoy trabajando, nunca me rendí y quién sabe, no veo la hora de encontrarme con él (Lamine Yamal) y jugar en su contra, o quizá como compañero”.

”Una camiseta ya la he llevado, y la otra espero ponérmela, es de color blanco”, sentenció con esperanza.