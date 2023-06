Esta es la enfermedad que podrías padecer y que desconoces: hasta un cuarto de la población es portadora

Hoy en 'La Tarde' hemos hablado de una de las enfermedades más antiguas de la historia, la cual mata a más de 1 millón y medio de personas al año. Dicha afección aún no está erradicada y es muy preocupante, ya que en los últimos días se han detectado 19 casos positivos en un instituto de Orense. Los efectos que produce son debilidad, cansancio y dolor de pecho.

Estamos hablando de la tuberculosis. Recientemente, un equipo de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado la vacuna contra esta enfermedad y han logrado milagrosamente llegar a la fase 3. Carlos Martín es catedrático en Microbiología en la Universidad de Zaragoza y lidera en el grupo que aspira a erradicarla. El especialista ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde'.

"No es lo mismo estar infectado que tenerla"

Respecto al brote de Orense, el experto ha afirmado que "no es muy preocupante", ya que un cuarto de la población mundial es portadora de la enfermedad, pero no la ha desarrollado. El facultativo ha especificado que "no es lo mismo estar infectado que tenerla". Ha explicado que había un único caso de tuberculosis y que los otros 18 chicos estaban contagiados, pero en ninguno de los casos la van a desarrollar.

El especialista ha soltado un dato estremecedor y ha comentado que si desarrollas la tuberculosis y no recibes ningún tipo de tratamiento, tienes un 50 por ciento de posibilidades de morir. Ha advertido que los infectados pueden tardar hasta 2 años en desarrollar la enfermedad, pero ha asegurado que con la infección no es necesario el aislamiento.

Desconocemos mucho de esta enfermedad. El experto se encuentra trabajando en la vacuna: "La estamos buscando", la cual ya se encuentra en fase 3. Esto quiere decir que ya ha pasado por un proceso de desarrollo y que actualmente se encuentra en ensayos clínicos de seguridad. Este estudio se realiza en niños y los resultados se comparan con la vacuna BCG. Este estudio se realiza con 7.000 niños, una mitad probará la vacuna anterior y los 3.500 restantes se inyectarán la vacuna desarrollada en Zaragoza.

Este ha sido un proyecto realizado con financiación pública y privada. Pero ha afirmado que se encuentran en periodo de escasez y buscan financiación, tienen una fundación si ánimo de lucro llamada T-END y buscan filántropos y marcas que les ayuden a acabar de financiar la fase 3.