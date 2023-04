"No es una enfermedad": Cómo diferenciar si tienes alexitimia o estás sufriendo un ataque de ansiedad

Quizás en alguna ocasión te hayas sentido incapaz de explicar lo que sentías en un momento concreto o te ha costado empatizar cuando alguien te estaba contando un problema. Esas situaciones son puntales, pero ¿sabías que hay gente que tiene dificultades para reconocer y expresar emociones? Tanto en uno mismo como en los demás. Se conoce como alexitimia y provoca soledad y problemas para relacionarse.

Sara no es capaz de ponerse en la piel de la persona que está hablando y que necesita un consejo: “Me cuesta mucho captar las emociones de la gente cuando son sutiles”.

¿Cómo es una persona con alexitimia?

La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna de COPE cómo son las personas con alexitimia: “Se caracterizan por una incapacidad para comprender y expresar sus emociones, además de reconocer las emociones de los demás. Carecen de empatía, lo que les dificulta encontrar las palabras adecuadas para describir sentimientos y relacionar lo que está sucediendo con situaciones que las producen. Por ejemplo, una persona alexitímica es capaz de contar un suceso ocurrido con todo lujo de detalles, pero no es capaz de expresar sus emociones”.

Hay distintos grados y el más alto puede conducir a problemas interpersonales. Por eso es importante recurrir a la ayuda psicológica como hizo Noemí. También para que el entorno sea consciente del problema: “Soy incapaz de empatizar con mis hermanos, no soy capaz de entender qué les pasa y así es imposible poder dar un consejo o evitar enfados”.

Aurora advierte que las posibles causas radican en problemas neurológicos, aunque también hay otra causa que es muy habitual: “la vivencia de experiencias complejas a edades tempranas, que provoca en estas personas que pudieran reprimir las emociones porque en el núcleo familiar hay carencias afectivas. De esta forma son incapaces de comunicar qué sienten o cómo se sienten. Una persona con alexitímia sí tiene emociones, pero están contenidas”.





¿Podríamos considerar la alexitimia como una enfermedad?: “No, lo que ocurre es que las personas con alexitimia tiene emociones que suelen ir acompañadas de otros síntomas como que el corazón les va más deprisa, tiene más tensión o dolor de estómago. Cuando tienen estos síntomas pueden pensar que les está dando un ataque al corazón o una crisis de ansiedad, desconociendo que es causa de esta emoción”. Hay estudios que demuestran que la alexitimia es más frecuente en hombres que en mujeres y, en muchos casos, va acompañado de otros trastornos como trastornos psicosomáticos. También existe una correlación con otros trastornos psicológicos como “trastornos alimentarios, la depresión y trastorno del estrés postraumático, además de trastornos de la personalidad o personas con asperger”.

Noemí ha perdido más de un amigo porque no ha podido construir una relación de confianza. Es uno de los problemas más habituales a los que se enfrentan. Da la sensación de que no están implicados: “Mis amigos siempre me dicen que les costó mucho tener confianza conmigo y cuando estoy con grupos grandes me cuesta conectar con ellos”. Aurora explica que el hecho de que no puedan identificar las emociones hace que esto afecte a las relaciones interpersonales: “Las relaciones con los demás son muy desproporcionadas”.

Jordi ha vivido momentos en los que se ha sentido aislado. Su actitud independiente se ve desde fuera con desconfianza hasta que la mayoría, les deja de lado cuando hay una quedada en grupo o en reuniones: “Nunca me cuentan sus problemas mis compañeros de piso, ahora solo tienen conmigo conversaciones superficiales y lo agradezco porque, aunque sé que es algo malo, no voy a reaccionar como esperan”.

Para tratar la alexitimia es necesario trabajar en identificar sus emociones y las de los demás “mediante talleres de inteligencia emocional o entrenamiento en habilidades sociales”. Aurora explica que se puede curar porque si no se trata puede derivar en “depresión, aislamiento social, trastornos de la alimentación o problemas de alcohol y drogas”.