El paño de lágrimas de Xabier Fortes con Irene Montero en TVE tras estas preguntas sobre su chalé

La ministra de Igualdad, Irene Montero, estuvo el pasado martes en 'Los Desayunos de TVE' para analizar la actualidad de la jornada. Pero el presentador del programa, Xabier Fortes quiso también conocer de primera mano cuál es la actual situación que vive en su casa, en el madrileño municipio de Galapagar , donde desde hace varias semanas se producen manifestaciones en contra de la gestión del Gobierno.

Las manifestaciones en el chalé de Irene Montero

En las últimas jornadas hemos podido ver que la presencia de agentes de la Guardia Civil se ha multiplicado de forma considerable, llegando incluso a dejar sin efectivos a otros municipios de la Sierra de Madrid. Pero, ante el hartazgo provocado por estas manifestaciones de sus vecinos, titular de Igualdad, junto al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias , ha querido ir más allá y ha tomado acciones legales contra una concejala de Vox en este municipio madrileño. Sobre esta decisión, Montero se justificaba así en el programa de TVE: "Ella lo manifiesta diariamente en redes sociales. Viene a mi casa desde hace más de un mes, no porque tenga una reclamación política o quieras expresar a un representante del Gobierno alguna inquietud, viene porque quiere echarme de mi casa y no va a parar hasta que mi familia y yo nos vayamos rumbo a Venezuela, según ella dice. Entonces ir de forma cotidiana y continuada a la casa de una persona del Gobierno sin tener una motivación clara, solo porque ella quiere que nos vayamos, es algo que considero que es un delito y por eso lo he querido poner en manos de la justicia".

Respecto a esta cuestión, el presentador de la televisión pública, Xabier Fortes, ha querido ir más allá y ha querido que Montero explique cómo es el día a día en su casa: "Yo creo que llevamos ya cinco semanas. Vienen personas de extrema derecha y militantes de Vox. Están por las inmediaciones poniendo música. Acuden allí diariamente para que nos vayamos de nuestra casa". Por último, Fortes le ha preguntado sobre si los hijos pequeños de Montero e Iglesias se dan cuenta de la que ocurre en los alrededores de su casa.

Críticas a la pregunta de Xabier Fortes

La entrevista ha provocado cierta división en las redes sociales y también dentro de TVE por el espacio que el presentador dio a esta cuestión, sobre todo por seguir preguntando a Irene Montero sobre diversos aspectos relacionados con estas manifestaciones . En este sentido, la plataforma TVE Libre ha compartido el fragmento de la entrevista en su cuenta de Twitter, donde ha acusado a Fortes de un uso partidista de la televisión pública: "El periodismo podemita de RTVE convierte en noticia y entrevista la denuncia de Irene Montero contra una concejala de Vox de Galapagar. En otros casos Fortes no siguió el mismo criterio".