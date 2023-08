Va de vacaciones a Ibiza y no da crédito por lo que se encuentra en la calle: a plena luz del día

Si pensamos en un país como es Estados Unidos, nos viene a la mente calles llenas de luces, de gente y de comercio. Lo cierto es que es una de las grandes potencias mundiales, y como tal son referente en muchos ámbitos. Aunque eso no quita que haya claras diferencias con otros países, y que en algunos casos estén por detrás de países como el nuestro. Y prueba de ello ha sido la reacción de un estadounidense cuando paseaba por las calles de Ibiza.

Este joven estadounidense, Jeff Novich, había viajado hasta la isla para disfrutar de la buena temporada de sol y calor de la zona. Pero un día estaba paseando por la calle y vio algo que nunca había visto antes: la recogida de basura mediante los camiones.

Se trata de algo que para cualquier español, y para muchos europeos, es algo normal. Cuando tienes que tirar la basura, sales con tu bolsa, y la tiras al cubo correspondiente, y posteriormente se recoge a través del camión pertinente. Algo que no sucede en Estados Unidos. Allí la historia es diferente. Dejan las bolsas en la calle y esperan a que el basurero recoja las bolsas para depositarlas en el camión de recogida.

Así que Jeff ha querido compartir el vídeo de la recogida, que le dejó supersorprendido, para que todo el mundo viera lo mismo que él había descubierto. "Imagina un mundo en el que los trabajadores de la basura de la ciudad de Nueva York no tengan que agarrarse al costado de los camiones y saltar cada 20 pies para agarrar manualmente bolsas de basura con fugas, a través de 2 SUV estacionados, y arrojar 15 de ellos en la parte trasera de su camión. (Ibiza, viernes 11:10 horas)", escribía junto al vídeo de la recogida.

Como te puedes imaginar, las reacciones no tardaron en llegar, y había quiénes le “descubrían” otros mecanismos de recogida de basura, que quizás tampoco había descubierto. Sin ir más lejos, el politólogo Alan Barroso también ha contestado al tweet. "Los estadounidenses llegan a España y alucinan tanto con que tengamos contenedores de basura en lugar de dejarla tirada por la calle que lo graban y lo comparten por Twitter. Son la primera potencia del mundo y flipan cuando ven servicios públicos básicos. Qué país EEUU", comentaba.

Es más fácil emprender en EEUU que en España

En COPE hemos fijado la vista en la potencia americana en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, el equipo de 'La Linterna' se desplazó el pasado noviembre a Estados Unidos para ahondar más en la potencia. Allí coincidieron con Olivia Ramos, que lleva cuatro años viviendo en Nueva York y, allí, ha fundado una empresa de comida española especializada en catering de eventos, una aventura empresarial que asegura en La Linterna que “le va bien”.

"¿Cómo de caro es vivir en el corazón de Estados Unidos? ¿Por qué es más fácil emprender allí que en España?", le preguntaba Expósito. La mujer asegura en COPE que le “encanta” la ciudad tras haber pasado casi un lustro caminando sus calles. Su marca comercial es Olivia Labomba. En Estados Unidos ha montado un negocio de catering y cocina española, organizando eventos.

“Es facilísimo emprender aquí, he sido emprendedora en España, he tenido una empresa durante 16 años allí, pero en Nueva York no tienes tantos trámites administrativos, todo el tema impuestos es más amigable hacia el emprendedor, bastante bien por ahora”, aclara a Ángel Expósito. No te pierdas la entrevista al completo en el siguiente audio.

Expósito: "Si alguien quiere aprender inglés, que no venga a Nueva York"

Y precisamente en ese viaje a Estados Unidos, el comunicador Ángel Expósito no dudó en hacer una gran reflexión. El director de 'La Linterna' en COPE, se trasladaba a Nueva York para analizar cómo es esta ciudad en comparación con el mundo. Asimismo, Expósito ha comprobado que se habla mucho español en la capital oficiosa de Estados Unidos y que, por tanto, no es el mejor lugar para aprender inglés.