Una veintena de chefs internacionales asistirán a la XXII edición de Madrid Fusión

Una veintena de chefs internacionales asistirán a la XXII edición del congreso de gastronomía Madrid Fusión Alimentos de España, que se celebrará del 29 al 31 de enero de 2024 con el agua, la defensa del patrimonio genético, las fermentaciones milenarias o la inteligencia artificial como temas centrales.

Según ha informado este jueves la organización, el lema de esta edición será 'Where it All Begins / Donde todo comienza', que hace referencia al congreso gastronómico como el epicentro donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran.

Entre la veintena de chefs internacionales que asistirán se encuentran el francés Alexandre Mazzia, el suizo Andreas Caminada, el danés Nicolai Nørregaard, el coreano Junghyun Park, el japonés Yasuhiro Tomari y el argentino Gonzalo Aramburu mientras que Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza, Noruega, Filipinas, Chile, Argentina, Colombia, Dinamarca, Italia, Francia o Bélgica serán algunos de los países representados.

Y grandes nombres de la cocina española como Dabiz Muñoz (DiverXo Madrid), Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar, Barcelona), Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena, Valencia), Andoni L. Aduriz (Mugartiz, Errentería, Gipuzkoa) o Chele González (Gallery by Chele, Manila, Filipinas) estarán también en el congreso junto a jóvenes como Jorge Muñoz y Sara Peral (Osa, Madrid)

Uno de los asuntos destacados del programa será el uso del agua en la cocina y su preservación en la idea de que la alta cocina no debe ser insensible a su escasez y a cómo puede influir de manera decisiva en el resultado de los platos.

Cuatro cocineros se ocuparán del tema del agua en Madrid Fusión desde diferentes perspectivas: Miguel Gónzalez (del restaurante Miguel González. O Pereiro de Aguiar, Ourense; Ángel León (de Aponiente, Puerto de Santa María; Pedrito Sánchez (Baga, Jaén) y Jeferson García (Afluente, Colombia).

Además se abordarán temas como la reinterpretación de los patrimonios gastronómicos, la cocina salvaje, la nueva cocina nikkei o la evolución de la cocina ácida en un congreso que, además, rendirá homenaje a los maestros del cuchillo aprovechando el seiscientos aniversario del arte cisoria (conjunto de reglas para trinchar la carne).

También se dará a conocer el trabajo en La Bóveda del Fin del Mundo, la reserva de cultivos más grande del planeta, con más un millón de muestras de semillas situada en las islas Svalbard (Noruega), junto al polo norte.