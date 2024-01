Una novia es protagonista de la pedida de mano más alucinante en un restaurante: "¿Estás flipando?"

Si hay un momento que recuerdas toda tu vida, ese es cuando te piden o pides matrimonio a tu pareja. La ilusión, las ganas y el amor que se respiran hace que ese momento sea memorable para siempre, así como el día de la boda, el viaje, y el día en el que nace tu hijo. Sea como sea, hay gente a la que no le hace tanta gracia ese momento, porque les deja un sabor amargo.

Es lo que le ha pasado a Andrés, que ha compartido su experiencia en TikTok. Y es que él fue a un restaurante donde invitó a comer a su novia y, ahí, pensaba pedirle matrimonio. Para que quedase constancia del momento, decidió grabarlo y pedirle al resto de comensales que le aplaudiesen cuando terminase de pedírselo y ella le dijera que sí.





Es entonces cuando una de las comensales le decía "a ver si te va a decir que no", presagiando lo que vendría a continuación. Y es que cuando llegó su novia y él se arrodilló, el resultado no fue el esperado. "No te conozco de hace mucho, pero eres la persona más especial que conocí en mi vida y quiero que te cases conmigo" decía arrodillado.

Es entonces cuando ella, con una cara de circunstancia, decía "¿estás flipando? Me conoces de ayer, vienes al concierto, vengo a comer y ¿me pides matrimonio? De verdad, lo conozco de ayer. Me voy tío" le decía ella, mientras le tiraba un vaso de agua.

Cargados de empatía, el resto de comensales empezaron a acercarse a él para preguntarle si estaba bien y si necesitaba algo. Entonces, una de las señoras que estaba sentada en otra mesa, le decía "cómete un buen chuletón". Al final, terminó comiendo solo. Una historia para recordar... pero no precisamente para bien.

Eso sí, hay que recordar que él ya ha aclarado que se trataba de una broma y una cámara oculta para el resto de comensales que, por cierto, reaccionaron a las mil maravillas.

La pedida de matrimonio en Italia que es un desastre

Es lo que le pasó a Jenny, que viajó junto a su novio y su madre a Italia, y juntos les esperaría un viaje muy especial. Estaban visitando una fuente de El Vaticano, en plena Plaza de San Pedro, y fue entonces cuando el novio de ella le dio el móvil a la que se convertiría en su suegra.





Y es que estaba decidido a que ella lo grabase mientras él le pedía matrimonio. Sin embargo, no terminó bien, porque cuando empezó a grabar la pedida, en el momento en el que él se arrodilló, la madre puso la cámara frontal y no grabó a nada más que a sí misma. "Tu novio le da el móvil a tu madre para grabar la pedida y..." empezaba poniendo Jenny en TikTok.

"Al menos lo intentó" respondía con mucho humor. La parte buena es que se grabó con otro móvil y pueden tener ese recuerdo para siempre.

Dos novios que se quedan sin luna de miel

¿Dónde te fuiste de viaje de novios? Es uno de esos viajes que preparas a consciencia, de los que no te importa tirar la casa por la ventana, porque sabes que lo recordarás toda tu vida.

??? Dos novios se quedan sin luna de miel por cómo contrataron su viaje a Tailandia



?? Forman parte, junto a otras 80 personas, de un grupo afectado por una estafa https://t.co/b7FVGzxtBt — COPE (@COPE) August 13, 2023

Ese es el caso de José, quien quiso ir a Tailandia y Maldivas, pero que, de momento, no ha podido irse. De hecho, él forma parte de otras 80 personas que se han visto afectadas por una estafa. Una agencia de viajes que desapareció dejándoles en tierra. José y su pareja se casaron en septiembre del 2022 y rápidamente contactó con una agencia para que organizase su viaje de novios. Al principio iba a viajar con su pareja a la Riviera Maya, pero finalmente decidieron viajar a Tailandia y Maldivas.

Según cuenta José, el viaje les costaba 7 mil euros en total y ya habían pagado "4.000 euros". Salvo las excursiones, se suponía que tenían todo cogido y reservado. La pareja de José sufre de urticaria y varias alergias, por lo que necesitaban los documentos de las reservas de los hoteles para que el médico pudiera hacerles un informe médico para llevar las medicinas al viaje. Pero nunca llegaron. "Tenía que viajar con la medicación" que, según el país al que vas, pueden quitarte en los aeropuertos "en caso de llevarlo sin una justificación médica". "Siempre nos iba dando largas", explica José con respecto a la agente inmobiliaria de la agencia.