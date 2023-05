Un joven de Navarra le pide la mano a su novia en una cena y lo que hace el camarero les deja a cuadros

Tradicionalmente, antes de una boda, tiene lugar una pedida de mano. En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a nuestros oyentes cómo han sido sus pedidas o las de su entorno más cercano. Una de las más llamativas está protagonizada por Maite, tuvo lugar durante un crucero y un camarero se convirtió, sin esperarlo, en el actor principal del momento. Escucha su historia en el siguiente audio.

Fue en París la pedida de mano porque dice que le encantaba la ciudad, un lugar de ensueño para un momento tan especial que acabó de una manera que no se esperaba por lo que hizo el camarero. Y es que claro, el hecho de estar en otro país con el que no compartimos idioma, hizo que el camarero no terminase de enterarse de lo que estaba pensando. Con esta tronchante historia, todos los colaboradores de Herrera en COPE no han podido aguantar la risa. "Ha tenido usted un matrimonio feliz" le decía entre risas Alberto Herrera.

Entre la risa y la vergüenza: las mejores pedidas de mano en 'Herrera en COPE'

Que te pidan matrimonio es uno de los momentos más especiales que vas a vivir en tu vida, porque significa que estás comprometido con la persona que tienes al lado y que os espera un futuro brillante juntos. Hay quien hace la pedida en un lugar que es especial para la pareja, otros que lo hacen en parques de atracciones ante la atenta mirada de los turistas, o quien la hace, de forma íntima pero especial también, en su casa.

Historias hay para todos los gustos y de ellas hemos hablado en 'Herrera en COPE'. Nos ha gustado especialmente la historia de Lucía, que hizo algo atípico y fue ella quien le propuso matrimonio a su marido. Lo hizo preparándole un calendario de adviento, siendo cada día "una razón por la que le quería. La última caja era una alianza" explicaba a los colaboradores del programa. Lo que no esperaba es que la encontrase su vecina y se la diese antes a su marido.

También nuestros colaboradores han explicado cómo pidieron matrimonio a su esposa, como Naranjo, que explicaba que le pidió la mano a su mujer con la excusa de llegar tarde a una entrevista de trabajo, en la que alegó que había ido al juzgado a pedir cita para poder casarse. Goyo dice que tuvo que pedir la mano dos veces, asustado de pedir la mano al padre de su mujer, que era un hombre "muy serio" y le asustaba bastante.

"Tuve cinco horas de conversación con mi suegro. Carrete tengo y le conté mi vida de Pe a Pa, y el hombre se convenció de que yo era una buena persona" explicaba.

