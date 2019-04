La mediática luna de miel en la cama de John Lennon y Yoko Ono tras casarse en Gibraltar

El 20 de marzo de 1969, el inolvidable líder de los Beatles, John Lennon, y la artista japonesa, Yoko Ono, contrajeron matrimonio en Gibraltar.

Luego volaron hacia Ámsterdam donde se alojaron en la suite 902 del hotel Hilton. Allí permanecieron encamados durante una semana y allí recibían a los periodistas.

Aquel hecho, se conoció como “Bed-in for peace”, un llamamiento en favor de la paz y el amor en el mundo, en plena guerra de Vietnam.

Ahora, 50 años después, se ha encontrado la segunda parte de un documental de media hora de duración filmado por periodistas holandeses de esa singular luna de miel.

Las primeras imágenes ya se conocían y dieron la vuelta al mundo, pero la segunda parte de la grabación desapareció de los archivos.

En ella se recogen los viajes de John Lennon y Yoko Ono a Ámsterdam y Viena y se puede ver al famoso músico y a su mujer acostados, tomando su desayuno y fumando mientras ofrecen entrevistas.

Esos días inolvidables quedaron narrados en la letra de "The Ballad of John And Yoko".

En una entrevista publicada en Rolling Stone, Lennon lo recordaba así: “Fue muy romántico. Gibraltar era como un pequeño sueño soleado y Yoko estaba toda de blanco".