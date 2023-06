Prepara una sorpresa para pedirle matrimonio a su pareja y el gesto de su vecina arruina el momento

A veces, el camino hasta el altar esconde increíbles anécdotas de por medio. Las pedidas de mano suelen un momento que queda grabado en tu memoria para el resto de tu vida, ya sea por la emotividad del momento o por la historia que esconde detrás. En ‘La hora de los Fósforos’ hemos escuchado increíbles casos como el de Lucía. Ella le pidió matrimonio a su marido, pero hubo algo con el que no contaba cuando se enteró de que su vecina le hizo llegar su alianza a él de una forma inesperada. Descubre qué ocurrió en el siguiente audio.

Audio





Su pedida de mano acabó con una orquesta tocándoles el cumpleaños feliz

’La hora de los Fósforos’ reveló grandes momentos que los oyentes vivieron en sus pedidas. El caso de Maite, desde Estella (Navarra), dio para unas risas en el estudio. Parecía una escena de película: su marido le pidió matrimonio en un crucero fluvial en el río Sena con cena incluida. Cuando llegó el postre, su marido le sacó el anillo. “Toda emocionada le dije que sí y me dio por llorar. Como la situación estaba en otro idioma, el camarero creía que era mi cumpleaños y a la orquesta que había le hizo tocarme el ‘Cumpleaños feliz’”, relató. “Estaba tan emocionada que no estaba para explicarle en francés, que no era mi cumpleaños, que era una pedida de mano” contó esta oyente.

Otra pedida icónica fue la de María. En su caso, también fue su marido quien le pidió matrimonio. Al igual que el caso de esta oyente, muchas veces, para pedir la mano hay que hacer un pequeño trámite: hablar con los suegros. “Cuando vino mi novio a pedir la mía, pues claro, yo los dejé y me fui otra habitación con la oreja de 20 cm para escuchar lo que decían” señaló. Cuando su marido le habló de sus intenciones de contraer matrimonio con María “mis padres tardaron 5-6 s sin contestar y entonces mi madre dijo: “Nosotros lo hemos estado hablando y me gustas mucho, pero te tenemos que decir algunos fallos que tiene mi hija”.

María se quedó perpleja con lo que estaba escuchando: “Tú sabes que mi hija ha estado toda la vida estudiando, ha terminado la carrera, ha sacado las oposiciones, pero lo que se dice llevar una casa no la sabe llevar”. La cosa fue más allá con otra advertencia por parte de su madre diciéndole que a “ella los niños tampoco le gustan mucho”. “No queremos que te lleves a engaños y nos la devuelvas”, añadió.

Aunque desde fuera podría parecer una situación cómica, sus padres le hablaron muy serio a su yerno y ya fue cuando él dijo que “no le importaba y que no la iba a devolver”. Después, María le echó una bronca a sus padres, a lo que ellos se justificaron diciendo que “era verdad todo lo que habían dicho”. A pesar de todo aquello, ya pasaron 25 años desde que se casaron. Desde entonces María y su marido siguen juntos. Escucha más anécdotas de los oyentes en el siguiente audio.

Audio





Carlos Herrera y los detalles de su boda

Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE’, celebró su boda con Pepa Gea y ha compartido en Instagram una foto del enlace. Herrera subió la imagen como gesto agradecimiento para los medios que dijeron difusión de su compromiso matrimonial y para desmentir que se casó en secreto. Descubre más en el siguiente vídeo.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado