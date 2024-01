Una niña de Chicago sale a la calle en plena ola de frío y las redes alucinan por lo que hace: "¿Arriesgas?"

Gran parte de Estados Unidos se encuentra cubierta de nieve. ¿El motivo? Una ola de frío ártico ha paralizado con vientos y nevadas el país, con un notable descenso de las temperaturas.

En zonas como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora han llegado a registrar hasta -5 ºC y -10 ºC. David Philips, portavoz del Servicio Meteorológico de Canadá (país también afectado por esta bajada térmica) indicó que "quizá comenzó en Siberia, llegó al noroeste y ahora llega a Canadá y Texas".

Más allá de cifras, hemos descubierto la historia de una niña se ha hecho viral por lo que le ocurría en plena calle por esta ola de frío. Lo comentaban en el programa de Zapeando en La Sexta.

Una periodista del programa anteriormente citado lo comentaba así: "¿Te arriesgas a coger una neumonía? Sí. Pero, ¿te ahorras un montón de tiempo en peinarte? También".

Inmediatamente después, otra colaboradora de Zapeando aseguró que parecía "la de Frozen".

Sea como fuere, la niña no ha sido la primera en experimentar con su pelo en este tipo de circunstancias, pues hay una gran variedad de vídeos compartidos a través de redes sociales con experiencias similares.

Por ejemplo, el caso de Jake Fischer. Un hombre barbudo de 27 años de Minnesota. Con mucho frío, como el que se está viviendo ahora en Estados Unidos, decidió salir a la intemperie y grabar con el móvil cuánto tiempo tardaría su cara y su barba en congelarse.

Fischer necesitó dos horas para notar cómo su barba y su cabello comenzaban a mostrar signos de congelamiento. Y no es para menos. Se encontraba a una temperatura de -26 grados centígrados.

"Sorprendentemente, mi cara no estaba tan fría. Lo único que se me adormeció fue el pulgar de mi mano derecha por alguna razón". El frío, no obstante, sí le afectó a la visión por el hielo que se le había acumulado en las pestañas.

La progresión de la influencia del frío en su cuerpo se desarrolló del siguiente modo: a los quince minutos, su barba comenzó a cubrirse de escarcha blanca.

A los treinta, las cejas, las pestañas y su barba comenzaron a cubrirse de hielo. Sin embargo, lo curioso es que Jake empezaba a hablar más lento. A las dos horas, de hecho, apenas podía articular palabra o mover un solo músculo de su cara, que estaba completamente congelada.

La clave para diferenciar entre una ola de frío y una bajada de temperaturas

En 'Poniendo las Calles', con la meteoróloga Mar Gómez, aprendimos a diferenciar entre ola de frío (como la que sufre ahora Estados Unidos), y una bajada de temperaturas.

"No siempre que se da un episodio de bajas temperaturas, puede decirse que es una ola de frío. En España se considera ola de frío un episodio de al menos tres días consecutivos en el que como mínimo el 10% de las estaciones registren mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero", indicó. Escucha aquí su explicación al completo.

Proseguía su discurso indicando que, sin embargo, "las olas de frío se suelen determinar a posteriori con los datos registrados", le explicaba Mar Gómez a 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles'.