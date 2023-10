En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Es por esto por lo que la cuenta de X, el antiguo Twitter, @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.





Ahora bien, en esta ocasión, la cuenta de X ha compartido un hecho curioso que le ocurrió al dueño de la Cafetería Restaurante Conde David, en Salamanca. Un suceso que el mismo propietario tildó de "surrealista".

Una mujer acude a un bar de Salamanca pidiendo trabajo y lo que hace después deja a cuadros al dueño



"Buenas. Trabajo en hostelería y te quería comentar una cosa que me ha pasado en el turno de hoy. He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza", ha comenzado contado el propietario de la cafetería.

"Al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo, me ha dejado el currículum. Hasta ahí todo bien", continúa el propietario. Sin embargo, lo sorprendente llega ahora, cuando el bar ha comenzado a llenarse de gente y se descuidó: "Me ha hecho un simpa. Así como suena después de dejarme el currículum, con todos sus datos, se ha ido sin pagar".

"Después de eso y pasadas como dos horas, le he llamado y me lo ha cogido. O sea que era verídico. Me ha dicho que sí que bajaría en esta misma tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar, y no ha aparecido. Te lo cuento porque me ha parecido bastante surrealista", ha concluido.

A continuación, la cuenta de @SoyCamarero adjunta una imagen enviada por el responsable de la cafetería. En ella, efectivamente, puede apreciarse el ticket de la consumición de la mujer, por valor de 9 euros en total, correspondiente a tres cervezas y una pieza de desayuno y, justo debajo, la hoja de su currículum.





"Ojo, que esta persona ya tiene una edad para hacer estas cosas. ¡Tiene COU!", bromea un comentario de la red social en los comentarios. Otros, sin embargo, "aplauden" la jugada de la mujer: "Igual estaba cansada de tanto "ya te llamaremos. Y dijo: "Esta vez fijo que me llaman"" escribe uno. Otro ha escrito: "Era para asegurarse de que la iban a llamar".

Pregunta por una oferta y no da crédito a lo que le responden

Hace unas semanas, la cuenta de X @SoyCamarero también compartió una conversación entre una chica interesada en el puesto de trabajo y el dueño del local. Tras explicarle que estaba interesada en el puesto, el dueño aseguraba que "serían 1.200 todo el mes", para seguidamente agregar que "si quieres los lunes libres, pues menos 160 euros y cerraría".

A continuación, matiza que el horario sería de 4 a dos y media de la noche, mientras que los findes sería una jornada intensiva de 4 de la tarde a 4 de la mañana. No obstante, la primera premisa fue la que dejó descolada a la chica: "Entiendo que si quiero un día libre a la semana (en este caso lunes) cobraría 1040 euros en lugar de 1200. ¿Correcto?".





"Sí, sería de ocho horas, pero es un pub que va poquita gente, no puedo pagar aparte más y no se puede dar de alta más de ocho horas", agregaba el dueño.

"Me estás vacilando, ¿verdad? 1200 euros por trabajar 74 horas a la semana. Son menos de 4 euros la hora. Pero claro, puedo librar un día si quiero, es que es un pub pequeño... si no ganas lo suficiente cierra el chiringuito", estallaba la chica. Seguidamente, agrega: "Deberías avergonzarte por querer ganarte la vida a espaldas de pobre gente que busca trabajo digno. Espero de corazón que no encuentres a la persona que estás buscando. Que tengas un feliz y maravilloso día".





