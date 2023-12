Una camarera explica el objeto que usa con los clientes del bar que piden vino: "Es una aguja"

Los bares son un lugar muy frecuentado por los españoles. Va intrínseco en nuestra cultura. Disfrutamos de grandes momentos con amigos y familiares en este tipo de establecimientos. Para ello, también es necesario el adecuado trabajo de los camareros.

Gracias a su trabajo diario, compartimos ratos muy agradables. Además, trabajan con utensilios que conocemos todos, aunque es cierto que a veces emplean herramientas que solamente se encuentran en bares y restaurantes.

Una camarera descubría, a través de TikTok, el coravin. Es un instrumento útil que no es tan usual en la hostelería. Ella lo ha llamado 'coravino', pero realmente es coravin.

Alicia Agulló, que así se llama esta chica, trabaja en el local de su padre y se ha convertido en viral al dar todas las claves sobre este objeto tan particular.

"Es un sistema de conservación de vino que utiliza tecnología inteligente para acceder al vino en la botella y al mismo tiempo evita que entre en contacto con el oxígeno", explica Agulló. Para indagar en su funcionamiento, ha hecho una demostración con su jefe, que es quien usa este artículo.

Este hostelero contaba que es una herramienta verdaderamente práctica porque permite conservar botellas de vino de más calidad que se quieran ofrecer por copas.

De este modo, no se desperdiciará el contenido una vez abierto. Algo que cobra un matiz fundamental cuando el precio del vino es muy elevado.





Dicho aparato tiene una cápsula de argón. ¿Y qué es esto? Pues un gas inerte que hace que se produzca 'la magia'. Se estira para introducir el corcho en la aguja.

Esto permite que se vuelva a comprimir y el coravin saca el vino sin hacer ningún agujero. "A la vez que sacamos vino vamos introduciendo gas inerte", indicó.

La función clave de la aguja en este aparato y su objetivo: preservar la integridad del vino

El coravin hace que el vino no se eche a perder ni se malogre. Una vez se retira el aparato, la botella no derrama ni una sola gota. Tal y como explica la empresa que vende el producto, el argón introducido no altera el sabor de esta deliciosa bebida.

"Emplea este gas para sustituir el aire interno de la botella, creando un escudo protector entre el vino restante y cualquier oxígeno presente". Así, la aguja se diseñó con el objetivo principal de preservar la integridad del vino, garantizando que el corcho quede sellado para su conservación.





El vídeo ya se aproxima a los 5.000 'likes' y cerca de 90 comentarios, que son muy dispares.

Descubre cómo se inventó el Coravin: nos remontamos al año 2003

"¿Qué precio tiene el aparato, Alicia?", "El coravin llevo usándolo en mi restaurante desde hace más de 10 años", "Buen vídeo y buena explicación, muy interesante", "Muy buena explicación", "Me encantó, no sabía que existía. Muchas gracias" o "no lo había visto en mi vida", son algunos de los muchos mensajes que, por regla general, alaban la explicación del padre de esta chica. Muchos de ellos, además, desconocían para qué servía este aparato.

Greg Lambrecht, fundador e inventor de este aparato, contó en una de sus últimas entrevistas que creó Coravin "para disfrutar una copa de cualquier vino, sin temor a desperdiciar el resto de la botella. Permite al destinatario explorar, descubrir, probar y conservar sin limitaciones. Y nuestros últimos dispositivos, llamados Deep Sea Blue y Mist, están inspirados en este mismo espíritu de exploración".

La creación de este aparato llamado Coravin, que comparten este padre e hija a través de redes sociales, surge en el año 2003. Lambrecht empezó en el sótano de su casa. Y diez años después, llegó la patente. Actualmente, esta empresa privada que se encuentra en Burlington, Massachusetts (EE. UU.)tiene una amplia expansión en todo el mundo y una amplia aceptación en el sector vitivinícola.