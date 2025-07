Una turista húngara viaja a Mallorca y lo que ve en la playa de Palma desata el debate en redes: "Asqueroso"

Una turista húngara desató un debate en redes sociales tras subir un video a TikTok en la playa de Palma, concretamente en la zona del Ballerman, nombre popular que reciben varios tramos de chiringuitos y discotecas en la playa donde se concentran alemanes e ingleses, especialmente alrededor del famoso Balneario 6.

Con su vídeo, la visitante generó todo tipo de comentarios sobre la masificación que se produce en determinados puntos de España con la llegada del verano.

En sus imágenes se puede ver gran cantidad de personas con bolsas de basura en el suelo, restaurantes a reventar y personas jugando con botellas.

Sorpresa en los comentarios

En los comentarios hay un factor en común: la indignación, tanto de españoles como sobre todo personas del extranjero que han visitado la isla, o quieren ir.

Se pueden observar comentarios como: "mis condolencias a los mallorquines", "es el lugar más horrible que he estado, no podía esperar irme" y "Ahora entiendo por qué no quieren a turistas en Mallorca. Mis condolencias".

Un Problema recurrente

Para la población local no es ninguna sorpresa imágenes como estas, pues ya están acostumbrados a situaciones así cada verano.

Las principales quejas vienen de Cataluña, baleares y Canarias. Esto no sorprende, pues en 2023 fueron las comunidades más visitadas, y no es secreto que son sitios vacacionales predilectos para alemanes y británicos.

En 2024, las Islas Baleares alcanzaron un récord de 18,7 millones de turistas, un incremento de casi 5% respecto a 2023. Según el Observatorio de Sostenibilidad, en 2023 hubo 1.327 turistas por cada 100 habitantes de Mallorca.

El descontento se ve reflejado con el aumento continuo de protestas, el pasado 15 de junio, cerca de 5.000 personas se manifestaron en Palma, Barcelona, Granada, San Sebastián e Ibiza. Exigen replantear el modelo turístico y denunciar el encarecimiento de alquileres que afecta a toda España.

LA SITUACIÓN QUE VIVIÓ UN TURISTA BRITÁNICO EN MÁLAGA

Este tipo de circunstancias se producen, cada verano, en algunos lugares del país. Te contábamos lo que denunciaba esa turista en Mallorca. Pero no es el único incidente similar. Un ejemplo de ello es lo que nos contaban nuestros compañeros de COPE Málaga.

Allí, se encontraba un ciudadano británico, Peter Moreve. Este jubilado de 78 años llegó a Mijas Costa en 2006 buscando sol, tranquilidad y un cambio de vida tras su retiro en Londres.

Dos décadas después, decidía mudarse a Lucena, un pueblo cordobés de 45.000 habitantes, donde, por fin, sentía que está viviendo en España. "Todos mis vecinos eran de Reino Unido. No era España, era Inglaterra con sol", confesó al medio británico iNews.

Según la Oficina de Turismo de España, cada vez más extranjeros buscan destinos menos masificados, como Toledo, Salamanca o Ávila, huyendo de las "colonias británicas" que dominan zonas como Mijas, donde el 40% de la población es foránea y la mayoría procede del Reino Unido.

Para Moreve, la gota que colmó el vaso fue la imposibilidad de practicar español en su día a día. "Quería vivir en España, no en una réplica de Inglaterra", insistió.