El truco para adelgazar que debes incluir en tu rutina a la hora de cenar: avalado por Harvard

Cuando nos planteamosperder peso, son muchas las cosas en las que ponemos la atención. Vigilamos lo que comemos, pero bajamos la guardia en el momento en el que lo hacemos. España es uno de los países de Europa donde se come y cena más tarde. Entre otras cosas, esto puede atribuirse a nuestra cultura, en la que tenemos bastante vida nocturna.

Sin embargo, estos horarios chocan frontalmente con lo que un estudio de Harvard ha revelado que ayudar a adelgazar. Esta investigación muestra que cenar tarde es una de las razones por las que perder peso se vuelve más complicado.

El ensayo quería explicar por qué esto resulta un factor que aumenta el riesgo de obesidad, algo que siempre se ha comentado, pero de lo que no se conocían las causas. Los resultados fueron publicados en la revista 'Cell Metabolism'

¿Afecta la hora a perder peso?

En el estudio participaron 16 personas con sobrepeso u obesidad y se les estableció dos horarios diferentes que siguieron durante seis días consecutivos cada uno.

Aunque el desayuno y la comida fuesen a la misma hora, el primero de ellos marcaba la cena más temprano, seis horas y media antes de dormir. Por otro lado, el segundo lo hacía hasta cuatro horas después que el anterior, dos horas y media antes de irse a la cama. Las dietas en ambos casos era la misma.

Además, los participantes indicaban cuándo sentían hambre, se les controlaba la temperatura corporal, el gasto energético y se les analizaba la sangre.

Los resultados del estudio

Los resultados mostraron dos conclusiones. Por un lado, que los que comían más tarde sentían apetito antes, por la disminución de los niveles de leptina, la hormona que indica la saciedad. Por otro lado, durante estos horarios, el proceso de quema de calorías se alargaba más en el tiempo, por lo que se almacenaba una mayor cantidad de grasa.

El autor principal del estudio y profesor de medicina del HMS y director del Programa de Cronobiología Médica en la División de Trastornos Circadianos y del Sueño en Brigham and Women's, Frank Scheer, indicaba que se veían cambios en el tejido graso que provocarían el aumento de peso.

Por lo tanto, de la investigación puede deducirse que hacer las comidas en un horario más temprano, ayudaría a adelgazar. La comida habría que realizarla entre las 12 del mediodía y la una de la tarde; mientras que la cena se debería hacer unas seis horas antes de dormir.

Así, aumentaría los niveles de leptina y, al sentirnos más saciados, se reduciría la ingesta de alimentos. Igualmente, estos mantener estos hábitos aceleraría la quema de grasas, ya que no se acumulan al mantenerse el metabolismo activo.

No es suficiente con cenar temprano

El equipo de investigadores ha demostrado científicamente que cenar tarde hace que quememos menos calorías, que aumente el hambre y que se modifique el tejido adiposo. La combinación de todos estos factores hace que aumente el riesgo de obesidad.

Cambiar nuestros horarios no sería lo suficiente, también habría que modificar nuestros hábitos. Esto no bastaría si no lo acompañásemos de una dieta con un déficit calórico y ejercicio físico, siempre bajo la tutela de médicos y profesionales.

