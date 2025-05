El futbolista que ficharía Maldini para suplir a Luka Modric en el Real Madrid: "Sería el más parecido"

Publicado el 23 may 2025, 12:04

Este jueves Real Madrid y Luka Modric han hecho oficial la salida del centrocampista del equipo blanco. El conjunto madridista publicó un extenso comunicado y le dedicó en sus redes sociales un emotivo vídeo; y el croata, por su parte, publicó una carta despidiéndose.

Cordon Press Luka Modric deja el Real Madrid tras el Mundial de Clubes tras 13 temporadas.

MODRIC SE DESPEDIRÁ DEL BERNABÉU JUGANDO CONTRA LA REAL SOCIEDAD

Modric, tal y como informó Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, no recibió ninguna oferta de renovación y se despedirá este sábado, contra la Real Sociedad, pondrá punto y final a etapa como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aunque el mediocentro todavía podrá jugar el Mundial de Clubes, que arranca el próximo 14 de junio.

El futbolista llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham y desde entonces ha jugado con la camiseta blanca un total de 590 partidos, cifra que podría aumentar este próximo sábado y también en junio durante el Mundial de Clubes.

900/Cordon Press Luka Modric saluda aficionados del Santiago Bernabéu a la conclusión de un partido.

Modric se irá del Madrid como una leyenda y con 28 títulos en sus vitrinas (6 Liga de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España). Trofeos que le han permitido convertirse en el futbolista con más títulos en la historia del conjunto blanco. Además, en 2018 conquistó el Balón de Oro.

EL FUTBOLISTA QUE FICHARÍA MALDINI PARA SUPLIR A LUKA MODRIC

Para analizar lo importante que ha sido Luka Modric en el Real Madrid, Juanma Castaño habló este jueves con Maldini en El Partidazo de COPE. El experto en fútbol internacional no dudó en situar al croata entre los 10 mejores jugadores de la historia del club blanco y también se atrevió a señalar al futbolista que ficharía para sustituirle en el Real Madrid.

"Difícil, es difícil. Porque Modric donde más ha jugado, ha sido en tres cuartos de campo y la verdad es que no es fácil elegir a uno. Él, por ejemplo, no ha sido un centrocampista tipo Xabi Alonso", explicaba Maldini.

Cordon Press Florian Wirtz, durante un partido con el Bayer Leverkusen esta temporada.

Y añadía: "Para jugar en esa zona de tres cuartos de campo, a mí me parece que Florian Wirtz podría hacer esa labor". Al escuchar el nombre del centrocampista alemán, Juanma Castaño dijo: "He leído que pide 140 millones de euros, me parece. Leí que el Manchester City le quería".

Maldini no se quedó ahí y comentó: "El futbolista que más se asemeja un poco más al rol de Modric, que es estar más cerca del área y no recibir tan atrás, es Florian Wirtz".

Y para finalizar, Maldini afirmó: "Y cuando hablamos de Wirtz estamos hablando de otro de los genios del fútbol mundial actual y que seguramente dejará el Bayer Leverkusen. Sería el jugador ideal para suplir a Modric en esa posición".

