El método con el que Alberto Herrera logró bajar de peso: "Perdí 15 kilos en 60 días"

Con el nuevo año, uno de los própistos habituales es el de perder peso o apuntarse al gimnasio. En 'Los Fósforos' de 'Herrera en COPE', hablamos de dietas, de ejercicio. ¿Qué hizo usted para perder peso? Algunas respuestas te sorprenderán.

Como la de Carlos, un oyente que le cuenta a Alberto Herrera su milagro para perder casi 40 kilos. "Llegue a pesar 100 kilos", reconoce. Eso sí, reconoce que fue hacer dieta y el milagro. "Empezamos a hacer dieta. Nada de fritos. Nada de dulces, y ahora estoy en 64 kilos", ha contado.

Este 'fósforo' admite que de vez en cuando tiene picos: "Navidades, fiestas", pero que consigue mantenerse estable con un "poco de deporte" y un trabajo que define como "muy físico". María Dolores tambien cuenta su 'secreto', Fui al médico, me quitó el aceite de la tostada y fui perdiendo", asegura. En total, esta oyente dice haber perdido 38 kilos.





El 'secreto' de Alberto Herrera

También Alberto Herrera ha contado su experiencia, en este caso, con el ayuno intermintente. "Consiste en no comer durante largos periodos", ha explicado. "Al principio, estuve hasta 18 horas sin comer. Comes el resto de horas. A mi me ayudo a perder 15 kilos en 60 días", ha confesado.

Por su parte, los colaboradores de 'Herrera en COPE' también han compartido su experiencia en este tipo de procesos. Goyo ha sido el primero en admitir que durante los años 90 estaba "metido en carnes". "Me relajé, comía de todo a deshoras. Un desastre", detalla. Sin embargo, "antes de nacer mi hijo, perdí 20 kilos", ha asegurado. "Fui a un gabinete de adelagazamiento. Me enseñaron a comer", aunque ha destacado un particular secreto: vendas frías. "son unas vendas alrededor del abdomen y el frio lo que hace es que rompe esos modulos de grasa", ha explicado.

"Mis hábitos cambiaron y eso lo he ido manteniendo. Goyo confiesa que no le gusta el gimnasio. "Voy a caminar, el gimnasio me aburre", ha dicho.

Por su parte, Maria Jose Navarro cuenta su secreto para mantener el tipo: el ejercicio, aunque admite una ventaja. "No sé cocinar, entonces mi cocina es básica. No rebozo, no guiso, mi comida es un filete de pollo con ensalada, entonces no tengo problema."; ha señalado. "No soy de muchas grasas, asi que bien, lo que ami me funciona es el ejercicio", cuenta.





El desayuno 'extendido'

Toni también es otra de las colaboradoras que ha contado sus trucos. "Me ha venido muy bien una dieta con el desayuno extendido. ¿Qué quiere decir? Yo me levanto y me tomo un café y una naranja. A la hora y media, un trozo de queso. A la otra hora, una fruta. Así he adelgazado 10 kilos", ha epxlicado. "Con las dietas me mareaba a las 11 de la mañana", ha matizado.

Mas 'tradicional' ha sido Naranjo. "Yo he hecho mucho régimen y lo único que perdía era la vergüenza. Lo único que ha funcionado es el acojone", ha expresado en referencia a sus problemas de corazón. "Me dio lo del corazon, dejé de beber alcohol, dejé de comer pan, dejé de comer frito, me metí en el gimnasio y me machaco todos los días", explica. Así, ha perdido 17 kilos. "Esto es como el banco, es gastar menos de lo que metes", ha resumido, aunque confiesa que "un día en semana no me corto, aunque el alcohol no lo pruebo".