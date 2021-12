El truco infalible para que el arroz no se te pegue en la olla: la clave está en el agua

Cocinar arroz es uno de los platos más extendidos por el mundo y uno de los primeros en los que se inician los novatos en los fuegos para empezar a cocinar sus propios platos, aunque no se debe abusar de él. Se tiende a pensar que este alimento es fácil de cocinar al no requerir una preparación muy elaborada y solo tener que echar el arroz a la olla con agua y esperar a que se haga.

Lo cierto es que este plato tiene su complicación para dar con el punto de cocción adecuado y que quede en su punto. Este problema puede ser un mal menor, ya que este alimento acepta diferentes texturas. El verdadero problema es que se queme o se quede pegado en la olla, no solo porque la comida puede quedar inservible, sino por el momento de lavar el recipiente. Si se queda pegado el arroz a la olla, puede costarte mucho esfuerzo conseguir que salga toda la comida pegada en el fondo del recipiente.

En este caso tiene bastante importancia el tipo de recipiente que uses, que conviene que sea antiadherente para facilitar la tarea de evitar que se pegue el arroz, aunque las limitaciones en las cocinas de cada hogar en cuanto a las ollas pueden ser diferentes. Para evitar este problema independientemente de la olla de la que dispongas, COPE os trae el truco que debes seguir para que esto no ocurra.





Antes de nada, tienes que enjuagar para quitar el almidón en agua abundante hasta que el agua quede transparente. Una vez realizado este paso, hay que tener en cuenta las dimensiones y calcular el tamaño de la olla que vas a utilizar respecto a la cantidad de arroz que quieres cocinar. Esta debe ser aproximadamente de el doble de agua por cada porción de arroz. Hay que tener en cuenta que el agua se evaporará y el arroz crecerá de tamaño al absorber el líquido por lo que si se pone más cantidad de arroz de lo necesario puede acabar por quedarse sin agua la olla. Además, las prisas no son buenas consejeras, el fuego debe ser medio o medio-bajo y se debe mantener por unos 20 minutos aproximadamente.

El limón, la clave del éxito de tu arroz

Una vez que tienes estas dos premisas en mente, llega el momento del consejo que hará que no debas rascar más el fondo de tu olla. Exprime medio limón e introduce el zumo en el agua. De esta manera, los ácidos que contiene este alimento evitará que se pegue el arroz. En caso de no querer utilizar el limón, este zumo se puede sustituir por vinagre, aunque esto puede dar un sabor mayor al arroz que puede no ser deseado. Además, para que arroz quede mucho más suelto se puede incorporar un chorro pequeño de aceite para que la grasa evite que se pegue.





Este truco infalible te permitirá cocinar, tu preocupación por que se pegue el arroz a la olla desaparecerá y podrás disfrutar de un plato fácil que no necesita una gran elaboración, pero que queda bien con una gran variedad de platos, ya sea como alimento principal o si se utiliza como guarnición.