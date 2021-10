Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes arroz todos los días

El arroz es un alimento indispensable en las despensas españolas. En nuestro país estamos habituados a asociarlo directamente a la paella, plato estrella de la gastronomía española. No obstante, hay cientos de formas de servirlo y cada vez más se ha puesto de moda consumirlo en los famosos 'pokes', donde el arroz es la base fundamental e indispensable del plato.

Sea como sea, el arroz es un alimento que no puede faltar en nuestra casa, ya que es uno de los productos básicos de la dieta por el aporte calórico, los carbohidratos y la energía que nos da. Una serie de ventajas que, sin lugar a dudas, son fundamentales para poder llevar una dieta equilibrada.





Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si comes arroz todos los días

No obstante, como con cualquier otro alimento, su abuso también podría perjudicar a nuestra salud. Como ya hemos comentado anteriormente, es un producto alto en hidratos de carbono. Fundamentales para la dieta pero perjudiciales si se consume en exceso.

En el caso del arroz, nuestro sistema metabólico puede verse alterado, tanto en la glucosa como en la producción de insulina. Tampoco podemos olvidar que para su preparación, en muchos casos suele añadirse algún tipo de ingrediente como la mantequilla, aceite o incluso salsas, lo cual aumenta el número de calorías del mismo. En el caso de que no haya una quema de calorías a través de una actividad física, esto puede almacenarse en forma de grasa.

Los atletas y deportistas, por ejemplo, están habituados a consumir el arroz de forma asidua en sus dietas precisamente porque posteriormente van a poder quemar estas calorías. Si hablamos de una persona con una vida relativamente sedentaria o donde no haya ningún tipo de esfuerzo físico, es necesario que se limite el consumo de este alimento.





A priori, estamos hablando de una serie de contraindicaciones que podrían llevar a preguntarte el porqué podría ser perjudicial cuando los asiáticos lo consumen prácticamente diaria. Lo cierto es que también ha habido estudios elaborados por expertos que advierten que el consumo de arroz podría llevar a una persona a desarrollar diabetes tipo 2. Lo cierto es que no está del todo claro el motivo por el que puede causar este grave efecto en la salud de quienes lo consumen pero los expertos consideran que podría deberse a su alto índice glucémico, lo cual puede provocar importantes picos de azúcar. Este proceso, por lo tanto, lo que consigue es que el páncreas, encargado de producir la insulina, trabaje en exceso.

Lo cierto es que, en realidad, en nuestra cultura tampoco estamos acostumbrados a consumir el arroz en exceso y, a priori, no debería ser una premisa por la que preocuparnos. Eso sí, no podemos olvidar que el abuso nunca es bueno y por ello es necesario hacer un equilibrio entre el consumo del arroz y tomar en cuenta las recomendaciones (ejercicio, reducción de cantidades, etc.) para que nuestro cuerpo no reaccione de manera perjudicial, evitando así problemas de salud graves, tanto a medio como a largo plazo.