Tres formas creativas de crear unas macetas originales para tu casa

¿Quién no tiene una planta en su casa? Las plantas ayudan a tener una sensación de bienestar emocional y de calma. Por no mencionar que son estupendas a la hora de darle un toque natural y cálido a nuestra casa. Y, al igual que existen diferentes tipos de plantas, también existen distintas macetas. Por lo que escoger una maceta adecuada es igual de importante que elegir una planta idónea para nuestra casa. Pero, si no encuentras una maceta que te guste, siempre tienes la opción de hacer tu propia maceta.

A primera vista puede parecer algo muy farragoso y complicado. Pero hay muchas formas de hacer macetas aparte de las de arcilla y barro cocido. De hecho, te vamos a dar 3 ideas o sugerencias para hacer tus propias macetas en casa.

Macetas con un imán

No nos referimos a hacer una maceta solo con imanes, sino a que hagas una maceta que tenga un imán para ponerla en el frigorífico, que ya es otra cosa. Además de ser una idea bastante original, tendrás la nevera de tu cocina con una decoración única. Lo único que necesitas es un corcho, una semilla o una planta de tamaño minúsculo, una pistola de silicona y un taladro.

El proceso es el siguiente: coges el taladro y los usas para hacer un agujero en el centro del corcho, pero sin llegar al final de este. Una vez hecho esto puedes pintar el corcho si quieres. Cogemos la pistola de silicona y ponemos en un poco en uno de los laterales para pegar el imán al corcho. Eso sí, asegúrate de que el lado que no tiene pegamento se pueda unir a la nevera. Ya lo único que tienes que hacer el coger la semilla o la planta minúscula, poner un poco de sustrato en el corcho, introducir la planta y listo. Ya tienes una maceta con imán para colocar en la puerta de tu nevera.

Maceta con lata

Si has abierto hace poco una lata de conservas puedes aprovecharla para hacer una maceta. Coge la lata de conservas y píntala para darle color. Una vez que la tengas mete dentro el sustrato y la planta. Para este tipo de macetas son perfectos los cactus o el aloe vera. Además, puede poner tu maceta en la oficina.

Maceta de cristal

Lo más seguro es que tengas en casa un táper o algún recipiente de cristal que ya no uses. Así que por qué no coger este recipiente y darle un segundo uso. Puedes convertirlo en una maceta perfecta para una planta que no necesite tierra, pero que puede vivir con agua, como el bambú o la hiedra. La gran ventaja de esta maceta es que, como es transparente, se puede conocer a la perfección el estado de las raíces. Además, es muy fácil de hacer esta maceta y muy fácil de hacer.