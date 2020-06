El tremendo error que cometes al elaborar sushi en casa y que puede echarlo a perder

El sushi es un plato que lleva ya varios años en nuestras cocinas aunque su origen es japonés. Se conoce que nació en el siglo XIX cuando a Yohei Anaya se le ocurrió la brillante idea de servir el pescado crudo sobre arroz. Anaya se convertiría en el creador del sushi tal y como lo conocemos y crearía una generación de cocineros que duraría en siglos posteriores. Es uno de los platos de moda e incluso hay numerosas personas que se atreven a prepararlo en casa con sumo cuidado y especial mimo.

Por ello, es de vital importancia que se elabore correctamente y sin dar lugar a error. El sushi “original” es aquel que se denomina nigiri, el que consiste en una bolita de arroz con vinagreta y pescado encima.

En COPE.es estuvimos en un restaurante llamado 'Asia Té' dónde nos dieron las claves que necesitamos para elaborar un sushi fantástico.

A la hora de elaborar el sushi, por tanto, necesitamos:

- Una tablilla de bambú sobre la que trabajaremos para montar el sushi. ¿Por qué una tabla de madera? Desde 'Asia Té' nos explican que debemos utilizar este material porque el vinagre de arroz reacciona con el metal y puede darle sabor.

- Alga nori, que está deshidratada.

Debes darle la posición que se merece al arroz

El arroz es uno de los productos base de cualquier tipo de sushi. Por esta razón, debes cocerlo con especial atención para que quede en el punto justo y no se convierta en una “bola” sin sabor alguno y con una consistencia prácticamente perdida. Lo ideal es que elijas el arroz bomba o aquel que tenga una gama alta, dada la importancia que tiene este alimento en el plato. Además, es muy importante que ni laves el arroz ni lo tengas a remojo demasiado tiempo. No más de siete veces porque corres el riesgo de coja demasiada humedad y se rompa.

Cuidado con las medidas desmesuradas

Debes seleccionar la proporción perfecta de todos los ingredientes para no desechar comida de manera innecesaria. Así, harás este plato sin desperdiciar y con las medidas necesarias para elaborar el tipo de sushi que quieras elegir.

Elige el pescado indicado

No intentes ahorrar elaborando sushi.... es un plato que pierde muchísima calidad si no seleccionas el pescado con más sabor. Eso sí, evita los pescados blancos como la merluza o el rape porque no cuentan con la categoría “suficiente”. Es un elemento fundamental en cualquier sushi y si cuenta con todo su potencial te convertirás en una auténtica estrella de los fogones.

Tus invitados quedarán encantados y te pedirán sin lugar a dudas que les des la receta y los ingredientes que necesitan para elaborar en su propio hogar un sushi que les hará sentirse fuera de nuestras fronteras.

No te cortes con las salsas: son el complemento perfecto para un buen sushi

Selecciona las salsas de mejor calidad. Preferiblemente elige una buena salsa de soja que es el compañero perfecto del sushi. Pero es muy importante que no te excedas en las mismas porque ocultan componentes fundamentales del plato como por ejemplo lo es el pescado. Así que, ya sabes. Anímate y elabora un sushi que se convertirá en el protagonista de tu mesa. Tus comensales quedarán encantados y seguro que repetiréis. Es una receta que nunca falla.