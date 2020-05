El tremendo error que cometes al cocinar pasta y que te condenaría en Italia

Es uno de los platos más importantes alrededor del mundo. Además, se ha convertido en la comida de los estudiantes por excelencia, ya que es una manera rápida y sencilla de alimentarnos adecuadamente. Es muy relevante descubrir cómo, cuando vamos a Italia, volvemos muy sorprendidos porque es evidente las diferencias que nos separan con la pasta que se hace en España.

Por ejemplo, los spaguettis a la carbonara no se hacen con nata en Italia...sino con huevo. Son muchas las personas que cuando vuelven de "la bella Italia" se quedan anonadados realizando una comparativa entre los elaborados platos que hacen los transalpinos y los que elaboramos nosotros. Desde COPE.es vamos a proceder a enumerarte los innumerables errores que cometes al hacer pasta y que ni te imaginas. Si sigues nuestras recomendaciones y llevas sumo cuidado en la cocina, te convertirás en el protagonista indiscutible en tu cocina. Es más, si estás en fase 1 en tu provincia hasta podrás elaborar tu plato favorito y convertirte en una auténtica estrella de los fogones. Ni te lo pienses. Todo son ventajas y puntos a favor para realizar correctamente una de las habilidades más reconocidas: cocinar correctamente.

1. Aprovecha el agua con la que cocinas la pasta

El agua con la que tú cueces los macarrones y cualquier tipo de pasta no debes desperdiciarla. ¿Sabes por qué? Porque el agua contiene el almidón que la pasta ha ido soltando durante el cocinado. Por eso, cuando esté a punto de quedar bien cocida la pasta, te recomendamos que emplees ese líquido en la salsa para acompañar de manera brillante el plato. No importa si le pones tomate, carbonara o aceite.... cuando tengas lista la pasta pásala por la sarten y vierte esa agua que has reservado. Ya verás el resultado. Será increíble.

2. La pasta, siempre al dente

La expresión "al dente" significa que la pasta ni está cruda ni blanda, es decir, que se encuentra en el punto justo. Este es una cuestión muy relativa, porque para opiniones colores. Habrá quien prefiera la pasta blandita o más bien dura. Eso ya depende de ti, pero te aconsejamos que si en el paquete se te indica que la cocines durante 14 minutos le restes varios minutos para conseguir ese efecto "al dente". Así te acercarás más que nunca a Italia.

3. La sal, tu gran aliada

No te cortes. Cuánta más cantidad de sal le eches al agua con la que cueces la pasta, mejor. Esta premisa tiene una sencilla explicación: la sal que echas en el agua le da sabor a la pasta sin llegar a 'matarla' y al juntarla, perderá algo de ese sabor salado que ha ganado durante el proceso de cocción.

4. La verdadera carbonara no lleva nata

Es una de las grandes cuestiones y debates en cualquier sobremesa italiana. La carbonara es una de las salsas más populares que existen pero NO lleva nata. La carbonara de Italia se realiza con queso y yemas de huevo. Atención a una receta 100% made in Italia con la que verás la luz al final del túnel.

5. Muchísimo cuidado si elaboras pasta fresca

Que no te engañen. La pasta fresca que te venden en cualquier supermercado no es pasta fresca. Sobre las marcas italianas.... no hace falta recurrir a pastas más 'Premium' para comer un buen plato. Así que, permanece vigilante en tu gran superficie porque no siempre se te vende aquello que se indica. Tal y como ocurre con la pasta fresca.