Las Palmas se echa atrás y no denunciará al Sevilla por alineación indebida de Badé

Isaac Fouto informaba este jueves en El Partidazo de COPE que los servicios jurídicos de Las Palmas estaban estudiando una posible alineación indebida de Badé, jugador del Sevilla, en el partido que ambos disputaron el martes en el Ramón Sánchez Pizjuán y que acabó en victoria hispalense por 1-0, lo que junto al triunfo del Alavés ante el Valencia, mandó a los canarios a Segunda.

El defensa del Sevilla fue sustituido el pasado domingo en el partido de Balaídos contra el Celta por el protocolo de conmociones cerebrales, que concede una sustitución más a los equipos durante el transcurso de los partidos: "Hay una norma o recomendación de que tienen que pasar seis días desde que ese futbolista ha jugado ese partido y ha sido sustituido hasta que vuelva a jugar", explicaba Isaac Fouto.

Los servicios jurídicos del equipo canario estudiaron denunciar la situación ante el Comité de Disciplina, pero finalmente no lo van a hacer. Sin embargo, cuando tenían todo preparado, el recurso escrito y para enviar, han dado marcha atrás. No presentan el recurso al final y explicarán en un comunicado el motivo de su decisión.

Fouto, además, puso varios ejemplos como los de André Almeida o Pablo Barrios, que también han pasado por esta situación y no jugaron el siguiente partido de sus respectivos equipos. Además, señaló que el Sevilla era consciente de la situación y preguntó al respecto a LaLiga. La respuesta que recibió fue que se trataba solo de una recomendación FIFA y no de una norma.

Cillessen choca con Nahuel Molina en la jugada que le provocó la conmoción cerebral.

De hecho, el conjunto canario habría incumplido el protocolo el pasado mes de noviembre. Cillessen salió conmocionado del Metropolitano tras un choque con Nahuel Molina, el domingo 3, y fue titular el viernes 8 en el encuentro que Las Palmas ganó por 1-3 al Rayo Vallecano. En ese encuentro contra el Atlético de Madrid, los de Diego Martínez hicieron 6 sustituciones ya que el cambio de su portero fue por conmoción.