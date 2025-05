El hábito mundialmente implantado que jamás aplica un oyente de Carlos Herrera a sus 37 años: llama mucho la atención

Publicado el 16 may 2025, 13:23 - Actualizado 16 may 2025, 13:23

Todos los días, a nuestros queridos 'Fósforos', les proponemos un tema del día. Responden en el 900.50.60.06. En este caso, les preguntamos sobre todas aquellas cosas que están de moda (o bien todo el mundo tiene) y ellos se resisten a tener.

Guadalupe es la primera oyente en intervenir. Dice que no tiene freidora de aire, lavavajillas, ni Facebook ni Instagram. Tampoco tiene Bizum. Se niega en rotundo porque "parece que estamos obligados a hacer ciertas cosas".

Inmediatamente después, Rubén habla con nosotros desde Segovia. Dirección Guadalajara. Explica que nunca ha tenido tarjeta de crédito. Es un hombre de efectivo. Nunca le ha gustado usar tarjeta. Y a sus 37 años. Lo justifica diciendo "que no sabes lo que gastas con la tarjeta. Con el efectivo, sabes lo que llevas en el bolsillo". Por tanto, el hábito al que hacíamos referencia es el hecho de comprar con tarjeta de crédito. Algo a lo que se negaba en rotundo este 'Fósforo'.

También nos ha contado su caso Ana María. Ella no quiere vitrocerámica. Dice que no controla si eso "se enciende, se apaga. Yo tengo cuatro fuegos. Y yo cocino ahí de maravilla. Gasto poquísimo. En todo restaurante que se precie no hay vitrocerámica. Hay cocina de gas".

Ángel odia "el platillo volante ese que va por el suelo. La Rumba. Tengo un vecino que parece el ballet de Farruquito cada vez que lo pone. Yo no quiero eso. Yo me vuelvo loco con el aparato ese y lo he regalado".

"me da mucho miedo la olla exprés y, si hay un niño cerca, ya ni te cuento"

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como Isabel. A sus cincuenta y cuatro años, nos ha sorprendido su agradable tono de voz. Pero, más allá de eso, dice que no puede con el Instagram. Isabel sigue a Agredano. Por eso, un día, decidió instalárselo para mandarle un mensaje. Él aseguró que respondía todos los mensajes. "Y doy fe. Me respondió hace poco. Y ya me he quitado el Instagram".

Rocío es la siguiente 'Fósfora' que nos llama desde Pozoblanco. Ella se niega a comprar "unos vaqueros rotos. Yo, cuando se me rompen, los tiro. Por ahí no paso".

Acabamos la sección con Pilar. Ella se niega a tener una olla exprés. Pasa mucho miedo. La tuvo en su momento. Pero es que le estresa mucho. "Y si hay un niño cerca, ya ni te cuento. Eso explota y a mí me da miedo. He decidido no volver a comprarme una".