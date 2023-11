El trabajo por el que cobrarás 200.000 euros solo por irte a Puerto Rico: estos son los requisitos

Sin lugar a dudas, eso de buscar trabajo cuando estás en paro bien podría considerarse otro trabajo. Porque sí, inviertes tiempo en hacer un buen currículum, en inscribirte en las mejores ofertas de trabajo y en rodearte y granjearte buenos contactos. De hecho, hay muchas personas que tardan meses y meses en encontrar un trabajo que se adapte a sus aptitudes y estudios.

Si estás en esa situación, seguro que te has dado una vuelta más que larga por las diferentes ofertas y portales de trabajo e, incluso, algunas te las conoces de arriba a abajo. Pero, ¿qué dirías si te dijéramos que hay un trabajo por el que puedes cobrar bien y apenas trabajar? Es el que ha puesto en un portal una empresa de Reino Unido, que te busca para ganar 183.000 euros anuales solo con ir a Puerto Rico.

Claro, todo tiene su aquel y tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir. El trabajo consiste en supervisar los hoteles y casas de lujo de Islas Vírgenes Británicas, y, a la vez, promocionarlo en redes sociales y atraer turismo de lujo. Eso sí, hay una serie de requisitos.





Entre ellos está el de aceptar el trabajo en pareja, y, también, tener experiencia en el mundo de la comunicación y redes sociales. Se pide a personas simpáticas para atraer ese turismo de lujo y ayudar a los huéspedes en lo que necesiten. Por cierto, que tu labor será la de ser el "influencer" de la isla, así que ve preparando las maletas y los móviles.

Si cumples todos esos requisitos y, encima, te decides, deberás mandar tu currículum y acompañarlo de un vídeo de TikTok de dos minutos. Antes de Navidad, te incorporarás al trabajo.

Los increíbles requisitos que pide un restaurante de Londres

En Londres, un restaurante llamado Bacchanalia ha publicado los requisitos que necesita el próximo empleado que quiera trabajar ahí. Tanto, que se ha terminado por hacer viral en las redes sociales.

Y es que el puesto de trabajo para el que podrías presentarte es el de "alimentador con uvas", algo que, ni siquiera los dueños del restaurante, tienen muy claro qué es. Todo ello, por tratarse de un restaurante de inspiración italiana clásica y griega, por lo que, es posible, que el trabajo sea más bien como figurante como si de un teatro se tratase.

Eso sí, tendrás para ello que tener "manos bonitas y saber griego y latín" explican. Además, dicen que la experiencia es "inmersiva y se trata de celebrar excepcionalmente la cocina griega e italiana, los vinos exquisitos y la juerga" explicaban, añadiendo una dirección de correo electrónico para poder optar a este puesto de "alimentador con uvas".

Y si crees que eso era suficiente, ni mucho menos, porque te dicen que, a cambio, te ofrecerán "manicura, comida y vino" explicaban. Una oferta que ha causado mucha sensación en redes sociales y que no sabemos si tendrá ya muchos candidatos o no, lo que sí sabemos, es que muchos usuarios de las redes han alucinado con los requisitos y han llegado a pensar que no podían ser ciertos.

Los requisitos "escalofriantes" para un trabajo en Londres

Si eres de los que te gustan las películas de terror, que no te dan miedo los espectáculos inmersivos y, encima, te gustan las atracciones, este es tu trabajo ideal. Es el que están ofrenciendo una compañía de espectáculos en Reino Unido, un trabajo que ya han calificado del "más aterrador del mundo".

Y es que están buscando un "probador del miedo" para todos sus espectáculos que se prevén de lo más aterradores en una atracción turística que se llama Las Mazmorras. Se tratará de un espectáculo inmersivo con múltiples actores que interpretarán a personajes escalofriantes que harán que quieras salir enseguida de ahí, donde todo estará prácticamente a oscuras. No contentos con ello, la mayor parte de los espectáculos, que se moverán por todo el país, serán en edificios abandonados.

Por eso mismo, no les vale cualquier candidato, tal y como afirmaban los jefes del proyecto, "recomendamos solo a las personas más valientes, no lollamamos el 'trabajo más aterrador del mundo' por nada más"comentaban.

Desde luego, será un trabajo que estará bien pagado en el que te darán entracdas dobles para visitar cada uno de los espectáculos que se prevén para Londres, Edimburgo, York y Blackpool.