Una gran oportunidad que termina en estafa: así son las ofertas de trabajo falsas que pueden costarte dinero

Seguro que a ti no se te escapa, y es que cada vez vemos más cómo los precios están subiendo y no podemos hacerles frente. Ir a la compra y no gastarte buena parte de tu sueldo es una tarea cada vez más complicada o, tener que elegir entre poner la calefacción y gastar más de la cuenta, o pasar un invierno sin ella.

La inflación, esa palabra que no dejamos de repetir y que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Y entre medias de todo esto, el problema del desempleo, una tasa que se sitúa en más de un 12%.

Suben los precios y cada vez más necesitamos el trabajo, inscribiéndonos así en multitud de portales de búsqueda de empleo y esperando, en muchos casos desesperadamente, una llamada.

Y, desgraciadamente, en esto también hay que tener mucho cuidado, porque, ante la necesidad de tanta gente de encontrar empleo, los estafadores han encontrado un hueco para intentar robarte los datos.

Están, como cualquier persona, en distintas aplicaciones para encontrar empleo, como, por ejemplo, LinkedIn, de las que, por cierto, ya ha alertado Microsoft.

¿Cuál es el modus operandi de estos estafadores? Pues los hay muchos y muy variados, pero básicamente, lo que hacen es reclutarte para una oferta de trabajo muy jugosa en la que te ofrecen grandes condiciones, muy adaptadas a tu perfil, y en la que no van a dejar de pedirte datos.

En ese momento, ese supuesto reclutador te sugiere que la conversación continúe por WhatsApp, llegándote a enviar archivos maliciosos que se instalan en tu dispositivo para espiarte y robarte datos.

Algo que le ocurrió a Patricia, una sanitaria de Zamora que estaba inscrita en un portal de búsqueda de empleo y que, a los meses, le contactaron. Eso sí, un estafador, que le pidió unos 20 euros para hacerse una prueba de antígenos, y otros 20 para recoger su uniforme de trabajo.

Audio





“Ahí ya me saltaron las alarmas, cuando me pidió los 20 euros, dije, 'quieta parada', esto no suena nada bien. Le voy a seguir la corriente a ver hasta dónde llega” nos contaba en COPE.

Afortunadamente, se dio cuenta de que esa oferta era falsa, por lo que decidió denunciarla a la policía. “Le dije a la policía que el DNI que me había proporcionado me parecía falso, y resultó que era de una chica de Canarias a la que le habían suplantado la identidad” nos contaba.

Gracias a Dios, no llegó a proporcionarle datos muy relevantes que le pudieran robar, pero decidió difundir su historia para evitar que volviera a pasar. De hecho, se dio cuenta de que el nombre que el estafador le había proporcionado, había sido eliminado de ese mismo portal de búsqueda de empleo.

En otros casos, por ejemplo, te van a pedir tus datos bancarios y tu DNI, de tal manera que, en unos meses, no solo te han robado dinero, sino que han suplantado tu identidad.

Pero, ¿cómo protegernos frente a ellas?

Estar continuamente alerta, el primer paso para evitarlas

Para saber cómo identificar estas ofertas, en COPE hemos hablado con Jorge Artajo, un experto en ciberseguridad que nos daba las claves para identificar este tipo de ofertas.

Y la primera de todas es estar “alerta” ante las ofertas de trabajo que nos lleguen por distintos canales, y ver, sobre todo, si son fruto de alguna interacción o búsqueda que hemos hecho nosotros.

“Invito a todo el mundo a que compruebe el perfil de la persona que se está queriendo poner en contacto con nosotros” explicaba. Lo importante es hacer una búsqueda exhaustiva de esas supuestas empresas que nos quieren reclutar y del perfil de la persona que nos hace, únicamente para ver hasta qué punto son verdaderas.

Y es que, como recuerda, en los portales de búsqueda de empleo estamos “más desprotegidos” que ante correos fraudulentos.

Para que te hagas una idea, algunos bancos online aseguran que solo en 2022 estas ofertas falsas han supuesto la pérdida de 68 millones de dólares, una auténtica barbaridad.

Y está en nuestras manos evitarlas, no solo con poner especial atención a lo que nos ofrezcan, sino evitando proporcionarles ciertos datos. ¿Cuáles son aquellos que nos pueden robar? Nuestro experto, Jorge Artajo, nos lo explica.

Audio





“Hay ciertas cosas que nunca nos van a pedir en una oferta. Nunca nos van a pedir que le demos dinero, que hagamos una transferencia a ningún sitio, y, si lo hacen así, sospechad” comentaba. Y es que apunta que nos van a pedir, como mucho, un teléfono de contacto y nuestro currículum.

Pero, si ya hemos proporcionado esos datos, ¿qué hacemos?

Audio





“Tampoco nos tenemos que preocupar demasiado en función de los datos que hemos dado. Si das tu cuenta bancaria, el número IBAN, lo más que van a poder hacer es ingresarte dinero” empezaba a explicar.

“El dato que más daño nos podría hacer es robar nuestra tarjeta de crédito, pueden hacer compras online y perder dinero en multitud de sitios...lo pueden utilizar para blanquear dinero” comentaba.

Importante: jamás proporcionar nuestra tarjeta de crédito. “Aquello que entiendas que el entrevistador no necesita para nada, o que no está bien justificado, no hay que darlo, pero la tarjeta de crédito, en ningún caso” señalaba.

Estafas que resultan serpeligrosas para la propia empresa

Lo peor de estas estafas en distintos portales de búsqueda de empleos, es que no solo afecta a quienes lo buscan, sino a los que también reclutan empleados.

Y es que, como nos explicaba Jorge Artajo, experto en ciberseguridad, los estafadores también buscan infectar a las empresas.

“Se crean perfiles falsos en los cuales alguien se inventa un perfil muy jugoso para una empresa común, la gente de recursos humanos contactan con ellos, y ellos sí que esperan recibir algún fichero. Los hackers lo aprovechan para enviar malware o cualquier virus e infectar los ordenadores de toda la empresa” comentaba.

Audio





Por eso, como nos recordaba, lo más importante es estar alerta cada vez que recibimos una oferta y hacer una búsqueda de ese perfil que nos contacta para, así, evitarnos muchos sustos.