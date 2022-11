Los increíbles requisitos que pide un restaurante de Londres para trabajar en él y que se han hecho virales

Tal y como están los precios y, con la inflación, es lo más normal intentar encontrar un trabajo en el que el salario te permita vivir con cierta holgura, especialmente, para aquellos que han estado durante mucho tiempo en paro. Hay veces, incluso, que la situación es tan desesperada que, cualquier empleo que aparezca, tienes que cogerlo.

Pero claro, hay trabajos que tienen unos requisitos imposibles y, a veces, surrealistas. Es lo que ha pasado en Londres, en donde un restaurante llamado Bacchanalia ha publicado los requisitos que necesita el próximo empleado que quiera trabajar ahí. Tanto, que se ha terminado por hacer viral en las redes sociales.

Y es que el puesto de trabajo para el que podrías presentarte es el de "alimentador con uvas", algo que, ni siquiera los dueños del restaurante, tienen muy claro qué es. Todo ello, por tratarse de un restaurante de inspiración italiana clásica y griega, por lo que, es posible, que el trabajo sea más bien como figurante como si de un teatro se tratase.

Eso sí, tendrás para ello que tener "manos bonitas y saber griego y latín" explican. Además, dicen que la experiencia es "inmersiva y se trata de celebrar excepcionalmente la cocina griega e italiana, los vinos exquisitos y la juerga" explicaban, añadiendo una dirección de correo electrónico para poder optar a este puesto de "alimentador con uvas".

Y si crees que eso era suficiente, ni mucho menos, porque te dicen que, a cambio, te ofrecerán "manicura, comida y vino" explicaban. Una oferta que ha causado mucha sensación en redes sociales y que no sabemos si tendrá ya muchos candidatos o no, lo que sí sabemos, es que muchos usuarios de las redes han alucinado con los requisitos y han llegado a pensar que no podían ser ciertos.

Si eres de los que te gustan las películas de terror, que no te dan miedo los espectáculos inmersivos y, encima, te gustan las atracciones, este es tu trabajo ideal. Es el que están ofrenciendo una compañía de espectáculos en Reino Unido, un trabajo que ya han calificado del "más aterrador del mundo".

Y es que están buscando un "probador del miedo" para todos sus espectáculos que se prevén de lo más aterradores en una atracción turística que se llama Las Mazmorras. Se tratará de un espectáculo inmersivo con múltiples actores que interpretarán a personajes escalofriantes que harán que quieras salir enseguida de ahí, donde todo estará prácticamente a oscuras. No contentos con ello, la mayor parte de los espectáculos, que se moverán por todo el país, serán en edificios abandonados.

