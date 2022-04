¿Es tóxico cocinar con papel de aluminio?: revelan si realmente hay diferencia entre las dos caras

Hay muchas tradiciones en la cocina española, desde la manera de recuperar una mayonesa que está cortada a los diferentes usos que puede dar el microondas y que no todos aprovechan. No obstante, hay otros más recientes y que derivan de la tendencia de los usuarios de, cada vez, ser más cuidadoso con lo que contiene la comida. Es por eso que muchos advierten del posible peligro que esconde cocinar en el horno utilizando el papel de aluminio tanto para verdura, pescado, o incluso para proteger el electrodoméstico cuando calentamos pizzas o tartas.

Pero, ¿realmente es tóxico el popularmente conocido como papel Albal? Pero este es sólo el primero de los mitos relacionados con el económico papel. El segundo, y no menos extendido, es que sólo una de las caras del aluminio es tóxico. De hecho, si nos fijamos, una de las partes es brillante, mientras que la otra tiene un color más parecido al mate. Según el dicho, una de ellas es perjudicial para la salud, por lo tanto sólo deberíamos cocinar la comida en la otra.









¿Es peligroso cocinar con papel de aluminio?



Ha sido la propia Organización de Consumidores y Usuarios la que ha sido tajante sobre esta polémica, asegura que no es peligroso utilizar el papel de aluminio para proteger la comida en el horno. “El papel de aluminio no es tóxico a no ser que se ingiera”. Y es que nadie se va a morir de cocinar la dorada con papel Albal. Es más, si nos fijamos la mayoría de electrodomésticos de cocina, como las ollas o cazuelas, están en su mayoría recubiertas de aluminio, lo que no afecta a que la comida adquiera ningún tipo de bacteria. A todo ello habría que sumar también los propios cubiertos.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición también era muy clara sobre la ingesta indirecta de aluminio para el usuario: “El Comité Científico de la Aesan considera adecuado el nuevo umbral de seguridad establecido por la EFSA de ingesta de 1 mg Al/kg”, subrayaba.









¿Una cara del papel de aluminio es más perjudicial que la otra?



Sobre la diferencia entre las dos caras del aluminio también se ha pronunciado la OCU, descartando que una sea más tóxica que la otra: “Podemos asegurar que es rotundamente falso afirmar que una cara del papel y otra son distintas y tienen propiedades distintas. Son exactamente iguales salvo en el color, y el papel de aluminio es igual de eficaz por ambas caras” comentaba.

Pero, por si alguno tenía dudas sobre la organización de consumidores, también se ha pronunciado el conocido divulgador Miguel Ángel Lurueña: “El papel de aluminio puede utilizarse indistintamente por ambas partes. Una es mate y la otra brillante debido a su proceso de fabricación (la cara brillante pasa por rodillos que pulen la superficie). Su uso en contacto con alimentos es seguro”, aclaraba a través de su perfil de Twitter.

El papel de aluminio puede utilizarse indistintamente por ambas partes. Una es mate y la otra brillante debido a su proceso de fabricación (la cara brillante pasa por rodillos que pulen la superficie). Su uso en contacto con alimentos es seguro #gominolasdepesetapic.twitter.com/OtKUDcSu5A — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 14, 2020