¿Tienes hambre? Por estas razones es mejor comer fruta

Estás trabajando en la oficina, o quizás desde casa, y entonces llega ese momento tan incómodo en el que te suenan las tripas y te piden alimentos, pero claro, aún queda un buen rato hasta la hora de comer y no quieres esperar tanto. ¿La solución? En casa, seguramente, atacar la despensa o la nevera y coger unas galletas, chocolate, patatas… y lo mismo en la máquina del trabajo. No vamos a decir que es ilógico porque es lo más normal del mundo, pero que sea normal no significa que sea la mejor opción ni la única, de hecho vamos a hablar de las que sí son las mejores.

Escribimos estas líneas refiriéndonos a todos los que no siguen una dieta concreta. Cualquier modificación del régimen debe ser siempre controlado por un especialista.

Te animamos, desde ya, a comer entre horas, ¿por qué no? Comer es necesario, gracias capitán obvio. El asunto es, ¿qué vas a comer? Porque no todo es igual de sano ni recomendable. Nosotros te recomendamos comer el llamado “dulce de la naturaleza”, es decir, la fruta. ¿Por qué? Fácil: porque es muy sana, está muy rica y tu cuerpo la va a agradecer muchísimo.

Y entonces pensarás “pero la fruta tiene azúcar y nos estáis diciendo que mejor ni dulces ni chocolates”. Tienes toda la razón del mundo, tiene azúcar, pero para nada es como el azúcar procesada que tienen todos los productos de la máquina del trabajo, es un azúcar llamada “fructosa” que resulta mil veces más sana y saludable para el cuerpo. Es una forma compleja de azúcar que el cuerpo tarda más procesar y cuya asimilación es radicalmente distinta de la procesada ya que viene acompañada de fibra y vitaminas y, además, es mucho más positiva para el organismo.

Y si quieres otro buen motivo, la fruta es mucho más económica que cualquiera de los productos que puedes encontrar en las máquinas de comida.

No tienes fruta cerca, ¿qué hacemos? Los yogures, sobre todo si son naturales y sin azúcar, mejor que mejor porque estás tomando un lácteo, muy sano.

¿Y para beber? Pues te lo puedes imaginar: agua del grifo (la embotellada no es para nada mejor y sí más cara). Mucho más sana y pura (gracias, capitán obvio segunda parte) que cualquier bebida gaseosa. Los zumos naturales cien por cien están bien, y son una buena alternativa, pero obviamente no son tan completos como si tomas la fruta original de la que provienen: la cantidad de fibra y vitaminas que llegará con el zumo es muy inferior a la que da la fruta tal cual.

Este es, por tanto, nuestro consejo: si tienes hambre, acude al duce de la naturaleza, la fruta, o a los yogures naturales, y si tienes sed, bebe tanta agua como necesites. Tu cuerpo y tu bolsillo te lo agradecerán y el efecto de saciado será exactamente el mismo.

Por cierto, para cerrar estas líneas, puedes tomar fruta en cualquier momento del día: antes de comer, después de cenar, cuando quieras, no solo no engorda más sino que tu cuerpo lo seguirá agradeciendo.